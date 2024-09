PSG : Il prépare un sale coup à Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi soir, le PSG affronte Arsenal pour la deuxième journée de la Ligue des champions. Les Gunners, qui n'ont toujours pas perdu un match cette saison comme les Parisiens, se tiennent prêts pour le combat. En conférence de presse ce lundi, Mikel Arteta a tenu à faire passer un message à Luis Enrique, qu'il connaît bien.

Ils ont été pendant un moment dans le même club, au FC Barcelone. Mardi soir, Mikel Arteta et Luis Enrique seront adversaires à la tête de leur équipe avec la même ambition : frapper fort et gagner. Dans cette nouvelle formule de la Ligue des champions, chaque match est très important et pourrait avoir de grandes conséquences pour la suite. Les Parisiens voudront afficher un autre visage que face à Gérone mais les Gunners ne comptent pas se laisser faire.

PSG : Clash entre Luis Enrique et Mbappé, la vérité est révélée https://t.co/nNpPfn6kVu pic.twitter.com/hqy0nTU5mx — le10sport (@le10sport) September 30, 2024

Arsenal prêt à rivaliser

Après avoir concédé le nul face à l'Atalanta Bergame pour le premier match de Ligue des champions, Arsenal aura envie d'inverser la tendance et d'infliger au PSG sa première défaite de la saison. « Bien sûr, nous voulons gagner ce match et nous savons qu'après le match nul à l'Atalanta, avec le nombre de matches qu'il nous reste à jouer, ce sera très important. Rien ne sera décidé demain » commente Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, en conférence de presse.

Premier gros test pour le PSG

Auteur d'un bon début de saison, le PSG n'a pas vraiment été challengé pour le moment. Le club de la capitale est capable de dominer largement le championnat sans forcer. Face à Arsenal, Luis Enrique devra montrer qu'il a les clés. « En ce qui concerne Luis (Enrique) et moi, nous voulons faire de notre mieux pour nos clubs. Il a gagné pratiquement toutes les compétitions possibles et imaginables au cours de sa carrière, il a transformé un club qui a une identité très claire. C'est un très bon test pour nous tous » poursuit Arteta.