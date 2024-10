Cristiano Ronaldo vend la mèche pour son avenir

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Cristiano Ronaldo pourrait prendre sa retraite sportive à l'issue de son engagement avec Al Nassr. Alors qu'il va fêter ses 40 ans en février, CR7 a avoué qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps sur les terrains. Reste à savoir quand Cristiano Ronaldo décidera finalement de raccrocher les crampons.

En guerre avec sa direction lors de son deuxième passage à Manchester United, Cristiano Ronaldo a trouvé un accord pour résilier son bail. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, CR7 s'est envolé vers l'Arabie Saoudite pour s'engager en faveur d'Al Nassr, et ce, pour une durée de deux saisons et demie.

Cristiano Ronaldo ne va plus faire long feu

Lié à Al Nassr jusqu'au 30 juin 2025, Cristiano Ronaldo pourrait mettre un terme à sa carrière à cette date. Alors qu'il soufflera ses 40 bougies le 5 février, CR7 a fait clairement savoir qu'il n'allait pas tarder à prendre sa retraite.

«Il ne me reste plus beaucoup de temps sur les terrains»

« Pour le moment, je profite simplement en jouant au football, car je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps sur les terrains. Ce qui m’importe aujourd’hui, ce n’est pas d’être le meilleur joueur ou de gagner des prix. Ce qui m’importe maintenant, c’est de prendre du plaisir et d’aider mon équipe », a confié Cristiano Ronaldo dans des propos rapportés par Fabrizio Romano.