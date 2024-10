Le rêve du clan Mbappé est brisé

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le LOSC reçoit le Real Madrid pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Toutefois aucun des frères Mbappé ne sera de la partie. Blessé comme Kylian, Ethan a confié que son rêve d'affronter son ainé en Ligue des Champions s'éloignait.

Pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions, le LOSC a la lourde tâche de recevoir le Real Madrid. Toutefois, ni Kylian Mbappé, ni Ethan Mbappé ne sera présent pour cette rencontre, qui aura lieu ce mercredi soir. D'une part, le numéro 9 du Real Madrid souffre d'une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. D'autre part, le crack du LOSC (17 ans) a été victime d'une rupture d’un quadriceps ce samedi.

«Mon rêve de rencontrer mon frère en C1 s'éloigne»

Sur son compte Instagram, Ethan Mbappé a avoué que son rêve d'affronter Kylian Mbappé en Ligue des Champions s'était brisé, du moins pour le moment. « Je me suis blessé pendant le match... et je vais être éloigné (des terrains) plusieurs semaines. C'est un moment compliqué pour moi, car c'est la première fois depuis que je joue au football. Mais la tristesse passée, je suis déterminé à revenir plus fort. Avec le soutien de ma famille, de mes coéquipiers et de tout le staff médical, je vais mettre toute mon énergie dans ma rééducation pour revenir au meilleur niveau. Même si je ne serai pas sur le terrain pendant quelques temps, je continuerai à soutenir mon équipe et à travailler dur en coulisses », a écrit l'ancien crack du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«J'ai déjà hâte de revenir »

« Mon rêve de rencontrer mon frère en Ligue des champions s'éloigne, mais ne disparaît pas … merci à tous pour vos messages de soutien, cela me donne la force de traverser cette période. J'ai déjà hâte de revenir et de vous retrouver tous sur le terrain. Allez le LOSC », a conclu Ethan Mbappé.