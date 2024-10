PSG : Riolo dévoile «un échec» avec une star

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Décision forte de Luis Enrique. Pour la rencontre de Ligue des champions face à Arsenal, le coach du PSG a décidé d'écarter Ousmane Dembélé pour des raisons disciplinaires. Sur l'antenne de RMC, Daniel Riolo a lâché ses révélations sur « cette brouille ». Et selon le chroniqueur, le technicien espagnol prend de gros risques.

Le PSG va faire sans Ousmane Dembélé ce mardi soir. A quelques heures de la rencontre de Ligue des champions face à Arsenal, Luis Enrique a décidé de se passer des services de l’international français. Le joueur ne souffre d’aucune blessure. Il aurait été mis à l’écart pour des raisons disciplinaires. Une brouille aurait opposé les deux hommes après la rencontre face à Rennes vendredi soir.

« C’est un constat d’échec »

Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a réagi à cette décision. Et comme souvent, il s’oppose à Luis Enrique. « Au moment où tu t’apprêtes à jouer le match le plus important du début de saison du PSG, celui qui va donner un indicateur et être la première référence solide de ce début de saison, tu te retrouves dans une affaire où l’entraîneur se brouille, peu importe le degré de la brouille, on en vient à écarter un joueur au moment de jouer ce match là, déjà c’est un constat d’échec » a-t-il confié.

Luis Enrique prend un risque

Selon Riolo, le PSG se passe des services de son joueur le plus efficace. « Quel joueur. Avec toutes les réserves que moi le premier j’émets sur Ousmane Dembélé, tout le monde sait que je ne suis pas un grand fan de ce joueur, mais il est dans ton effectif. Et quand il est là, que tu le veuilles ou non, bien ou mal, maladroit, pied gauche pied droit, à l’envers, c’est l’homme qui créé le danger dans ton équipe. C’est lui. Barcola concrétise les actions, mais celui qui créé le plus de danger et a même été un peu efficace cette année, c’est Dembélé » a-t-il lâché.