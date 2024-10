«A côté de la plaque», il balance sur une recrue de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Elye Wahi n'est pas au mieux à l'OM cette saison. Recruté 25M€ cet été, l'ancien buteur du RC Lens va devoir vite faire ses preuves s'il souhaite conserver sa place au poste de numéro 9. Selon Christophe Dugarry, le jeune attaquant doit montrer plus de niaque et mouiller le maillot sur le terrain.

Elye Wahi est en souffrance à l’OM. Dans la continuité de son mauvais parcours au RC Lens, l'attaquant voit l’écart avec Neal Maupay se réduire de match en match. Pour Christophe Dugarry, l’ancien de Montpellier doit faire mieux sous le maillot de l’OM.

Wahi doit faire mieux

« Wahi reste un jeune joueur qui découvre un nouvel environnement et une planète particulière en France : Marseille. Y jouer c'est difficile, c'est beaucoup de pression. On attend beaucoup de lui, c’est un gros transfert » a confié le champion du monde 1998.

« Il doit se réveiller ! »

Selon Dugarry, Wahi est sur la réserve à l’OM. « On le dit souvent qu’on veut des joueurs qui se battent, et à Marseille il y une phrase qui dit qu’il faut mouiller le maillot. Parfois ça ne veut rien dire, mais là on a ce ressenti. Il faut que ce garçon se batte, qu’il démontre plus de combativité car il est totalement à côté de la plaque. Il doit se réveiller ! » a-t-il déclaré sur RMC.