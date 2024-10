Annonce «choquante», Mbappé va jubiler ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une annonce soudaine. A l'âge de 33 ans, Antoine Griezmann a officialisé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux ce lundi. Le joueur de l'Atlético aurait annoncé la décision à Didier Deschamps, qui l'avait pourtant inscrit sur sa prochaine liste. Pour Daniel Riolo, le joueur ne trouvait plus sa place au sein d'une équipe rajeunie, leadée par un certain Kylian Mbappé.

Antoine Griezmann ne portera plus le maillot de l’équipe de France. Rattrapé par une usure physique et mentale, le joueur a officialisé sa retraite internationale à l’âge de 33 ans. Une annonce qui a fait l’effet d’une bombe. D’autant que l’attaquant avait évoqué l’envie de continuer en septembre dernier.

Griezmann a changé d'avis

« Pour moi l’équipe de France est quelque chose de très important, c’est une fierté. L’envie est toujours là, j’ai envie de joueur pour les Bleus » avait confié Griezmann au micro de Téléfoot. Alors pourquoi une annonce aussi soudaine ? Daniel Riolo a une petite idée.

« Il n’était pas dans le même football que les mecs qui l’entourent »

Selon lui, Griezmann ne se sentait plus à l’aise dans une équipe où la génération Kylian Mbappé a pris le contrôle. « Je me dis, est-ce qu’il aurait tenu jusqu’en 2026 ? Je ne sais pas, Deschamps n’arrivait plus à le faire jouer, il n’était pas dans le même football que les mecs qui l’entourent, il était là pour être la touche technique, mais il était un peu déphasé dans cette équipe de France. C’est peut-être pas le bon moment, un moment choquant et surprenant, mais j’ai l’impression que c’est peut-être pas une mauvaise chose, en tout cas pour lui » a confié Riolo sur RMC.