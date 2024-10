Le PSG lâche 900M€, le verdict est terrible

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi soir, le PSG défie Arsenal à l'Emirates Stadium à Londres. Après sa victoire face à Gérone lors de la première journée de Ligue des champions, le club de la capitale va chercher à confirmer. En marge de ce choc, Daniel Riolo s'est prononcé sur cette équipe, qui, selon lui, manque d'ambitions.

Malgré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG ne cache pas ses ambitions en Ligue des champions. Luis Enrique vise la victoire finale, et cela passe par un choc sur la pelouse d’Arsenal. Mais sur le plateau de l’After Foot, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots en évoquant le nouveau projet du PSG.

Le coup de gueule de Riolo

« Si aujourd’hui les supporters du PSG se sont transformés en pantin qui sont satisfaits d’avoir une équipe à 900M€ qui veut plus rien gagner, tant pis pour vous. Qu’est-ce que j’en ai à cirer de la façon dont a évolué les supporters du PSG. Ils ont 600M€ sur le terrain, des recrutements dans tous les sens, le mec il vient il dit ‘je suis pas là pour gagner des titres et gagner la Ligue des champions’, et vous ce plat de merde vous le mangez. Mais mangez le ! » a confié Riolo, avant d’adresser un tacle à Luis Enrique.

« Ça ne me plaît pas »

« Moi vous m’empêcherez pas de dire que c’est un coach qui a des idées un peu dans la folie et excessives. Si ça vous plaît, libre à vous, mais moi ça ne me plaît pas » a-t-il lâché sur RMC.