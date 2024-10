PSG - Luis Enrique : Un désastre annoncé en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison. Les Parisiens ont été dépassés par Arsenal en Ligue des Champions (2-0), et n’ont jamais réussi à inverser la tendance. Pour Laure Boulleau, la formation de Luis Enrique ne fait pas du tout partie des grands clubs européens.

Le PSG a chuté. Le club de la capitale affrontait Arsenal ce mardi soir à l’Emirates Stadium, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Malgré une dynamique positive, les hommes de Luis Enrique n’ont pas su rivaliser avec leur adversaire du soir, et ont concédé une défaite logique.

Le PSG s’est loupé face à Arsenal

En perdant face à Arsenal ce mardi, le PSG a montré quelques failles apparentes. Sans surprise, Paris a concédé un but sur coup de pied arrêté, pas aidé par la performance très mitigée de Gianluigi Donnarumma. Présente sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau a lâché un terrible constat sur les performances du club de la capitale.

« Le PSG est vraiment loin des cadors européens »

« Il manquait beaucoup de choses ce soir. Les enseignements, c’est que le PSG est vraiment loin des cadors européens, en sachant qu’Arsenal n’est pas censé être le plus gros de ces cadors. On pensait qu’il y avait un manque d’impact au milieu de terrain et c’est effectivement le cas et jouer sans numéro 9, c’est aussi un gros problème », a lâché l’ancienne joueuse du PSG.