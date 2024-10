Luis Enrique tacle une star du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gianluigi Donnarumma a passé une soirée compliquée. De retour dans la peau d'un titulaire, le portier italien est passé à côté de son match face à Arsenal en Ligue des champions (2-0). Sa responsabilité est engagée sur les deux buts anglais. Mais en conférence de presse, Luis Enrique n'a pas souhaité individualiser cette défaite.

Première défaite de la saison pour le PSG en Ligue des champions. Après sa victoire inaugurale face à Gérone (1-0), le club de la capitale s’est loupé face à Arsenal à l’Emirates Stadium. Le groupe de Luis Enrique a concédé deux buts dans lesquels la responsabilité de Gianluigi Donnarumma est engagée.

Donnarumma, une nouvelle fois, en difficulté

De retour de blessure, le portier italien a loupé sa sortie sur le premier but inscrit par Kai Havertz. Sur le second, Donnarumma juge mal la trajectoire du ballon sur un coup-franc frappé par Bukayo Saka. Une nouvelle fois, le gardien du PSG ne s’est pas montré impérial, ce qui a eu le don d’agacer plusieurs observateurs. En conférence de presse, Luis Enrique a, aussi, reconnu que Donnarumma n’était pas à son meilleur, tout comme le reste du groupe.

« Gigio a été pour moi au même niveau que ses coéquipiers »

« Sincèrement, je ne vais pas individualiser cette défaite. S’il faut le faire, alors cette défaite est pour moi. Je suis le principal responsable. Gigio a été pour moi au même niveau que ses coéquipiers. C’est-à-dire loin des standards minimums que nécessitait ce match. L’adversaire a été meilleur au niveau de l’intensité. Nous n’avons pas réussi à sortir de leur pressing. Ils ont gagné tous les duels. Et quand ils ont marqué le second but, ils ont décidé de défendre un peu plus bas, de prendre moins de risques. C’est une défaite totalement méritée et une victoire d’Arsenal qui ne souffre d'aucune contestation » a lâché le coach du PSG dans des propos rapportés par Culture PSG.