PSG - Luis Enrique : Le grand changement !

Pierrick Levallet

Le départ de Kylian Mbappé a forcé Luis Enrique à revoir ses plans. La saison passée, l’entraîneur du PSG utilisait peu souvent le même onze titulaire. Mais cette année, le coach espagnol afficherait une volonté claire d’aligner plus souvent la même équipe, même s’il dispose de plusieurs options à certains postes.

Avant la défaite face à Arsenal en Ligue des champions mardi dernier, le PSG était invaincu cette saison. Le club de la capitale restait sur une série de sept matchs sans le moindre échec (6 victoires, 1 match nul). Luis Enrique a notamment apporté un grand changement dans sa manière d’aborder les rencontres, surtout d’un point de vue tactique.

PSG : Du lourd est annoncé avec Luis Enrique ! https://t.co/4OSMzrCXqc pic.twitter.com/u5vQCKE3aw — le10sport (@le10sport) October 4, 2024

Luis Enrique change sa façon de fonctionner

Comme le rapporte Le Parisien, l’entraîneur du PSG affiche une volonté claire d’utiliser le même onze de départ plus souvent désormais. Pourtant, Luis Enrique est un grand adepte du turn-over et n’alignant que très peu la même équipe la saison passée. Le coach espagnol semble vouloir plus de stabilité dans son équipe, malgré les nombreuses options dont il dispose à certains postes.

Plusieurs options pour son milieu de terrain

Au milieu de terrain, Luis Enrique a notamment du choix. S’il accorde plus souvent sa confiance à son trio Vitinha - Warren Zaïre-Emery - João Neves, le technicien du PSG sait qu’il peut compter sur Fabian Ruiz, Désiré Doué, Kang-In Lee ou Marco Asensio en fonction de la forme du triangle. Luis Enrique a changé sa façon de fonctionner, et cela lui réussissait plutôt bien ces derniers temps.