«L’un des meilleurs au monde» annoncé au PSG après son transfert

Parmi les recrues arrivées au PSG cet été, on retrouve Joao Neves. Recruter un milieu de terrain était une priorité pour le club de la capitale et pour cela, 70M€, bonus compris, ont été dépensés pour s’offrir le Portugais en provenance de Benfica. A 20 ans, Neves a tout de la bonne pioche pour le PSG et ce n’est autre que son entraîneur chez les U23 du club lisboète qui le dit.

Arrivé cet été au PSG, Joao Neves n’aura pas mis longtemps avant de montrer toute l’étendue de son talent. Après 6 journées de Ligue 1, le Portugais est déjà le meilleur passeur du championnat avec 5 offrandes. A 20 ans, Neves fait déjà forte impression, mais voilà que cela pourrait n’être rien à côté de ce qu’il pourrait faire d’ici quelques années…

« Il va devenir l’un des meilleurs milieux du monde »

Connaissant bien Joao Neves pour l’avoir entraîné chez les U23 du Benfica, Luis Castro a fait une grande annonce concernant le milieu de terrain du PSG. Ainsi, pour Le Figaro, il a assuré : « Je pense qu’il va devenir l’un des meilleurs milieux du monde. Il vient de rejoindre l’une des meilleures équipes d’Europe et il déjà décisif, il joue. Je pense qu’il sera, d’ici peu de temps, l’un des milieux les plus importants au monde ».

« Il est capable de mourir pour les autres »

Toujours à propos de Joao Neves, Luis Castro a également confié : « Il fait tout à 100%, c’est pour cela qu’il progresse beaucoup. Il effectue chaque entraînement comme si c’était le dernier ! Dans le vestiaire, il est assez discret, mais pas trop effacé non plus. Il va rigoler avec les autres sans souci. Ce n’est pas un leader vocal mais par ce qu’il fait sur le terrain, un leader par l’exemple. Il donne tout tout à l’entraînement ou en match, il donne tout pour le maillot, il est capable de mourir pour les autres. Ce qui lui manque ? Dur de le dire… Il fait des passes décisives, il peut marquer, pied droit, pied gauche, il est fort dans les duels au sol comme dans les air, il a une mentalité incroyable. Et au-delà de tout ça, c’est un bon mec. Je suis sûr que le vestiaire parisien a été séduit par la personne qu’il est en très peu de temps. Il est top, très humble, très gentil ».