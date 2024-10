PSG : Zaïre-Emery se fait interpeller pour l’avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Révélé aux yeux du grand public la saison dernière, Warren Zaïre-Emery peine à retrouver son meilleur niveau. Face à Arsenal en Ligue des champions, le milieu de terrain de 18 ans n'est pas parvenu à faire la différence. Chroniqueur pour RMC, Walid Acherchour s'est prononcé sur le niveau du joueur. Et selon lui, l'international français doit vite se reprendre.

Warren Zaïre-Emery est encore jeune. Le milieu de terrain vient tout juste d’obtenir son baccalauréat. Mais dans l’esprit des observateurs, le joueur est déjà un cadre du PSG. La conséquence d’une dernière saison réussie sous les ordres de Luis Enrique. Mais depuis plusieurs mois, l’international tricolore est à la peine. La rencontre disputée sur la pelouse d’Arsenal ce mardi soir (2-0) a confirmé ses doutes actuels.

Acherchour interpelle Zaïre-Emery

Sur RMC, Walid Acherchour a lancé un message à Zaïre-Emery. « Warren Zaïre-Emery est quand même rentré dans le top 5 des salaires du club, il a changé de dimension. J’aimerais qu’il prenne la dimension qu’il doit avoir même s'il est très jeune. Le club l’a mis à une place importante, milieu relayeur titulaire au PSG. L’abattage, oui il va gratter un ou deux ballons. Mais techniquement... (il souffle) » a-t-il confié.

« Je vais continuer à attendre »

Il appelle à une réaction rapide du jeune joueur. « On voit des cracks partout en Europe, ça pop de partout, Real, Barça, City, les mecs ont un toucher avec le ballon, on est sur quelque chose de différent. Zaïre-Emery, je vois des passes par moment… Et pourtant face à Arsenal, il n’y avait pas un pressing de fou. Le milieu de terrain mobile qui va faire mal à tout le monde, dans l’évitement, je ne le vois plus. Partey a fait ce qu’il voulait sur la première mi-temps. J’attends de voir, mais si Zaïre-Emery c’est ce joueur-là… Je vais continuer à attendre, mais ce sont des matchs de Ligue des Champions, il a un salaire, un statut, personne n’en parle, je l’aime bien mais à un moment donné tu dois faire plus » a-t-il lâché.