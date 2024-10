Zaïre-Emery : Panique totale au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour Warren Zaïre-Emery, tout est allé très vite. Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier puis propulsé titulaire avec Luis Enrique au PSG, le milieu de terrain parisien a également célébré ses débuts en équipe de France. Mais cette saison, il semble légèrement en retrait comme le souligne Walid Acherchour.

En début de saison dernière, Warren Zaïre-Emery a crevé l'écran. Le jeune milieu de terrain s'est imposé comme un titulaire au PSG sous les ordres de Luis Enrique et tout s'est enchaîné avec notamment ses grands débuts en équipe de France et sa convocation à l'Euro, sa première compétition internationale. Logiquement, Warren Zaïre-Emery s'est vu offrir un nouveau contrat important au PSG, plus en adéquation avec son nouveau statut. Mais depuis quelques mois, le jeune Parisien semble en difficulté et peine à retrouver son meilleur niveau comme le souligne Walid Acherchour après la défaite contre Arsenal (0-2).

Zaïre-Emery, les premiers doutes ?

« Warren Zaïre-Emery est quand même rentré dans le top 5 des salaires du club, il a changé de dimension. J’aimerais qu’il prenne la dimension qu’il doit avoir même s'il est très jeune. Le club l’a mis à une place importante, milieu relayeur titulaire au PSG. L’abattage, oui il va gratter un ou deux ballons. Mais techniquement... (il souffle) », s’agace le journaliste au micro de l’After Foot avant de poursuivre.

«Je l’aime bien mais à un moment donné tu dois faire plus»

« On voit des cracks partout en Europe, ça pop de partout, Real, Barça, City, les mecs ont un toucher avec le ballon, on est sur quelque chose de différent. Zaïre-Emery, je vois des passes par moment… Et pourtant face à Arsenal, il n’y avait pas un pressing de fou. Le milieu de terrain mobile qui va faire mal à tout le monde, dans l’évitement, je ne le vois plus. Partey a fait ce qu’il voulait sur la première mi-temps. J’attends de voir, mais si Zaïre-Emery c’est ce joueur-là… Je vais continuer à attendre, mais ce sont des matchs de Ligue des Champions, il a un salaire, un statut, personne n’en parle, je l’aime bien mais à un moment donné tu dois faire plus », ajoute Walid Acherchour.