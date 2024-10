Mercato - OM : Une recrue est en plein rêve

Arnaud De Kanel

Héros de l'OM grâce à son but venu d'ailleurs face à l'OL, Jonathan Rowe est en train de vivre un rêve éveillé. L'attaquant anglais se sent de plus en plus à l'aise dans sa nouvelle ville et il commence à y prendre ses marques. L'ancien joueur de Norwich commencerait même à apprendre le Français.

Dans un duel âpre de cette cinquième journée de Ligue 1, l'OM a su braver l’adversité pour s’imposer dans les dernières secondes face à l’Olympique Lyonnais (2-3). Les Marseillais, rapidement réduits à dix dès la cinquième minute après une expulsion qui aurait pu tout changer, ont démontré un courage remarquable. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, les Phocéens ont résisté aux assauts lyonnais avant de renverser la situation. Jonathan Rowe, héros inattendu de la soirée, a scellé le sort de la rencontre en trouvant le chemin des filets au bout du temps additionnel, offrant à l’OM une victoire au scénario digne d’un thriller. Une performance d’autant plus impressionnante qu’elle s’est construite en infériorité numérique pendant presque toute la rencontre. Depuis, l'Anglais nage en plein bonheur.

Rowe trouve ses repères

Jonathan Rowe est sur son petit nuage depuis qu'il a gagné son bras de fer face à la direction de Norwich cet été. Il a rejoint un club de premier plan dans lequel il se sent à l'aise. A Marseille, Rowe commence à prendre ses marques selon The Athletic qui rapporte également que l'attaquant prendrait également des cours de français, ce qui témoigne de son implication.

Rowe encore buteur

Le moral est au beau fixe pour Jonathan Rowe. Cinq minutes après son entrée en jeu vendredi soir contre Angers, l'attaquant anglais a fait chavirer le Vélodrome, s'offrant un deuxième but sous ses nouvelles couleurs. A terme, il pourrait ravir la place de titulaire à Luis Henrique. La machine est lancée.