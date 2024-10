De Zerbi annonce un crack à l’OM, il risque d’être déçu ?

Axel Cornic

Pour son premier mercato, Roberto De Zerbi a vu plus d’une dizaine de recrues débarquer et la plupart ce sont des joueurs qu’il a lui-même réclamé. C’est le cas de Valentin Carboni, annoncé comme l’un des plus gros talents de sa génération lors de son arrivée en provenance de l’Inter, qui fatigue toutefois à confirmer à l’Olympique de Marseille.

L’enthousiasme était à son paroxysme cet été, lorsque les supporters voyaient les nouveaux visages arriver à l’OM. Mais tous les paris de l’été n’ont pas vraiment été payant pour le moment et c’est le cas de Valentin Carboni, que tout le monde annonçait toutefois comme un titulaire indiscutable à la place notamment d’Amine Harit.

Mercato : L’OM en grand danger pour cette star ! https://t.co/G0rd1WwlZ3 pic.twitter.com/fGO2NQJ94J — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

La surprise Carboni avec l’Argentine

Depuis son arrivée à Marseille, le milieu offensif de 19 ans n’a joué que 55 minutes au total, sans jamais se montrer véritablement décisif. Ainsi, lorsque Lionel Scaloni a décidé de faire appel à lui pour le prochain rassemblement de l’Argentine les réactions n’ont pas manqué, surtout en Italie où on connait bien Carboni ! Plusieurs médias s’est sont questionnés sur la légitimité de cette convocation pour le joueur prêté par l’Inter à l’OM et qui pourrait faire l’objet d’un transfert définitif à 36M€ l’été prochain.

« Je crois qu’il deviendra un grand joueur, c’était déjà un bon joueur, jeune mais fort »

Roberto De Zerbi semble en tout cas fonder énormément d’espoirs en Valentin Carboni, comme il l’a confié en conférence de presse. « Je crois qu’il deviendra un grand joueur, c’était déjà un bon joueur, jeune mais fort. Il est arrivé avec des problèmes » a expliqué le coach de l’OM. « Il lui manquait de s’entraîner avec continuité, ça fait deux semaines qu’il s’entraîne. Il faut voir quand ce sera le bon moment, quand il sera prêt physiquement en termes de vitesse et de force ». A noter qu’il n’est pas le seul Marseillais appelé par Scaloni, puisque Leonardo Balerdi et Géronimo Rulli font également partie de cette liste.