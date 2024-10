Panique pour cette recrue de l'OM

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a arraché Elye Wahi au RC Lens. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a déboursé environ 25M€ pour finaliser le transfert du crack de 21 ans. De surcroit, l'OM a également recruté Neal Maupay. Et comme l'a affirmé Roberto De Zerbi ce jeudi après-midi, la concurrence est rude pour Elye Wahi.

Orphelin de Pierre-Emerick Aubameyang, transféré à Al Qadsiah, l'OM de Pablo Longoria a bouclé la signature d'Elye Wahi, et ce, pour une somme proche de 25M€. Pour venir épauler l'ancien buteur du RC Lens, le club phocéen s'est offert les services de Neal Maupay. Arrivé en tant que doublure, ce dernier représente aujourd'hui un danger pour Elye Wahi. D'ailleurs, Roberto De Zerbi a affirmé que la concurrence était rude pour le crack de 21 ans.

«On attend qu'il réussisse à atteindre son meilleur état de forme»

« Elye Wahi ? Il travaille bien. Il a eu un début de saison compliqué, il est arrivé tard. Il n'était pas complètement à 100% et il a eu tout de suite une blessure. Maintenant, on attend qu'il réussisse à atteindre son meilleur état de forme. Il faut aussi que les joueurs l'aident un peu plus, le servent bien. Après, jouer ou ne pas jouer, c'est le choix de l'entraîneur. Pour lui comme pour d'autres, il y a une grosse concurrence. C'est le cas aussi pour Harit, Murillo, Luis Henrique... », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse ce jeudi après-midi.

«Il y a une grosse concurrence»

Dans la foulée, Roberto De Zerbi en a rajouté une couche. « On a une équipe très forte dans tous les domaines, Rabiot est arrivé, Balerdi revient. La concurrence est très élevée. Mais moi je veux remporter tous les matchs. Ce qui compte ce ne sont pas les joueurs alignés mais l'OM », a conclu le coach marseillais.