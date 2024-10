«Un peu de déception» avec ce transfert à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les 12 recrues arrivées à l’OM lors du mercato estival, on retrouve notamment le nom de Geronimo Rulli. Avec le départ de Pau Lopez, le club phocéen se cherchait un nouveau gardien numéro 1. Le choix s’est alors porté sur l’Argentin, qui était à l’Ajax Amsterdam. Une arrivée de Rulli qui était loin de faire l’unanimité à Marseille.

Cet été, l’OM a décidé de repartir de zéro au poste de gardien. Pau Lopez parti et Ruben Blanco blessé, le club phocéen s’est offert Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. L’Argentin est ainsi arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam. Si aujourd’hui Rulli a mis tout le monde d’accord à Marseille, c’était loin d’être le cas à son arrivée.

« Il n’y a aucun enthousiasme »

En s’offrant Geronimo Rulli, l’OM n’a pas fait l’unanimité avec transfert. Journaliste pour La Provence, Alexandre Jacquin a avoué pour L’After Marseille : « Comment on réagit à Marseille à l’annonce de l’arrivée de Rulli ? Sur l’annonce du nom, il n’y a aucun enthousiasme. C’est un gardien qui a fait une saison dans le championnat de France, à Montpellier, mais qui est très peu connu des supporters de l’OM. Tout le monde se dit « on ne comprend pas, on nous parle d’un projet à long terme et on prend un gardien de 32 ans » ».

« Un peu de méfiance, même de déception »

« Il y a un petit peu de défiance parce que les gens ne comprennent pas, Rulli ne correspond pas au standing de ce que l’OM était censé rechercher. Il y avait un peu de méfiance, même de déception. Et c’est après ne voyant les matchs que tout le monde s’est rendu à l’évidence que c’était un bon choix », a-t-il développé sur Rulli.