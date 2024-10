Mercato : Riolo réclame ce transfert XXL au PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a recruté un milieu de terrain : Joao Neves. Toutefois, d'après Daniel Riolo, le club de la capitale aurait dû renforcer davantage son entrejeu durant la fenêtre de transferts précédentes. D'ailleurs, le journaliste français aimerait voir le PSG recruter Rodri de Manchester City.

Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, le PSG s'est offert quatre nouveaux joueurs. En effet, le club emmené par Luis Enrique a recruté un joueur par ligne : Matvey Safonov dans les buts, Willian Pacho en défense central, Joao Neves au milieu de terrain et Désiré Doué sur l'aile gauche.

Riolo souhaite que le PSG remplace enfin Motta

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur le recrutement estival du PSG. D'après le journaliste de RMC Sport, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait dû s'offrir un autre milieu de terrain, citant le nom de Rodri, sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Manchester City.

«Si t’as les moyens d’avoir Rodri, on veut tous Rodri»

« Ça fait combien de temps qu'on attend au PSG, à chaque fois on guette pendant les recrutements, le mec au milieu qui peut mettre de l’impact ? Si t’as les moyens d’avoir Rodri, on veut tous Rodri. On le kiffe tous. Un impact player qui en même temps joue au ballon. Je me souviens du moment où Danilo. J’étais plutôt content, mais je m’attendais à ce qu’il sache faire plus. Il était lent. Mais comment ça se fait depuis Thiago Motta, tu n’as pas eu un joueur au milieu capable de mettre l’impact, être un peu méchant et d’organiser au PSG ? Ça n’a pas existé au PSG. Quand je vois à Arsenal, Partey et Rice, ça change la vie », a jugé Daniel Riolo. Reste à savoir si le PSG tentera un jour de recruter Rodri, ou un autre milieu de terrain ayant le même profil.