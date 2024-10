PSG - OM : Paris fait fausse route pour une star ? L’annonce surprise !

Thomas Bourseau

C’était le grand rendez-vous du début de saison du PSG. Pour la deuxième journée de saison régulière de Ligue des champions, Luis Enrique et ses soldats se déplaçaient dans l’antre d’Arsenal mardi soir. Mais à l’Emirates Stadium, Gianluigi Donnarumma a sombré (2-0). De quoi pousser Christophe Lollichon à faire une comparaison peu flatteuse avec Geronimo Rulli, gardien de l’OM.

Gianluigi Donnarumma n’a pas brillé cette semaine lors du premier choc de la saison régulière du PSG en Ligue des champions. Mardi soir, sur la pelouse d’Arsenal à l’Emirates Stadium, le portier italien de 25 ans s’est manifesté de la mauvaise manière à deux reprises. Une première fois sur sa sortie aérienne hasardeuse qui a permis à Kai Havertz de le tromper d’une tête placée dans le petit filet grâce à un joli service de Leandro Trossard. Ce qui a donné l’avantage aux hommes de Mikel Arteta.

Gianluigi Donnarumma trompé à deux reprises par Arsenal

Ensuite, Bukayo Saka a pris ses responsabilités de capitaine afin de placer un ballon flottant à mi-hauteur et rebondissant dans une zone délicate à appréhender pour Gianluigi Donnarumma. Masqué par ses défenseurs et les attaquants d’Arsenal, le gardien italien n’a pas pu repousser le coup franc de Saka et a donc encaissé un second but qui a finalement scellé les espoirs de victoire du groupe entraîné par Luis Enrique. Score final 2 buts à 0 et beaucoup de critiques dirigées vers Luis Enrique et son choix de titulariser Kang-In Lee en faux numéro 9, mais bien évidemment envers Donnarumma et sa prestation qui restera dans les mémoires des supporters du PSG pour la mauvaise raison.

«Si j'ai à choisir entre Rulli et Donnarumma, je prends Rulli 100 fois»

Christophe Lollichon a d’ailleurs dressé un constat très clair. L’ex-entraîneur des gardiens de Chelsea s’est exprimé sur le plateau de BFM TV en expliquant qu’à l’instant T, Gianluigi Donnarumma ne se trouve pas dans une phase de progression, au contraire de Geronimo Rulli, gardien recruté pour 4M€ par l’OM à l’intersaison. « Si j'ai à choisir entre Rulli et Donnarumma, je prends Rulli 100 fois, parce qu'il est proactif alors que Donnarumma n’est que réactif. J'ai vu sa progression et il est en pleine maturité à l’OM ». Le message est passé, reste à savoir si Rulli parviendra à confirmer ses premiers pas réussis dans les buts de l’Olympique de Marseille dans les prochaines semaines…