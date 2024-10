«Très prometteur», l’OM frappe fort sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato estival, l'OM a une nouvelle fois mené une importante revue d'effectif, recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Parmi eux, Ismaël Koné a débarqué en provenance de Watford pour environ 12M€. Un joueur méconnu du grand public mais sur lequel le club phocéen fonde de grands espoirs puisqu'il est vu comme un joueur très prometteur en interne.

L'OM ravi d'avoir recruté Koné

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, l'OM a été très rapidement séduit par la polyvalence d'Ismaël Koné capable d'évoluer d'un double pivot devant la défense ou encore dans une position de relayeur. Mais Roberto De Zerbi le préfère même dans un rôle de numéro 10. Quoi qu'il en soit, au sein du club marseillais, l'international canadien de 22 ans est vu comme un élément «très prometteur».

Trop souvent blessé, Koné a peu joué pour l'instant

Mais Ismaël Koné n'a pas encore pu prouver tout son talent à cause des blessures. Pour le moment, il n'a disputé que 147 minutes depuis le début de saison et ne compte que deux titularisations. Et il faudra encore patienter puisqu'après une blessure en août, le milieu de terrain canadien a été victime d'une entorse à la cheville contre Strasbourg qui le tiendra éloigné des terrains entre 3 et 4 semaines.