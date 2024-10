Mercato - OM : «Stop», Longoria empêche une erreur de Benatia 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pau Lopez n’étant plus en odeur de sainteté, l’OM a décidé de s’offrir un nouveau gardien numéro 1 lors du dernier mercato estival. L’Espagnol parti à Gérone, c’est Geronimo Rulli qui s’est aujourd'hui installé dans les buts olympiens. L’Argentin est arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam, mais voilà que Mehdi Benatia avait initialement d’autres plans. Pablo Longoria est alors intervenu…

Cet été, ce sont 12 joueurs qui ont rejoint l'OM pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. On y retrouve alors deux nouveaux gardiens : Geronimo Rulli et Jefffrey de Lange. Aujourd'hui, c’est l’Argentin, arrivé de l'Ajax Amsterdam, qui a remplacé Pau Lopez en tant que numéro 1. Un transfert que l’OM devrait principalement à Pablo Longoria puisque Mehdi Benatia pensait initialement à un autre profil. Mais voilà que l’idée du conseiller sportif marocain avait tout de la mauvaise idée.

« Au départ, l’idée première de Benatia c’était plutôt lui »

C’est Alexandre Jacquin, journaliste pour La Provence, qui a fait cette confidence lors de L’After Marseille. A propos des dessous du recrutement de Geronimo Rulli à l’OM, il a alors révélé : « Il y a eu une opportunité de marché qui a fait que les dirigeants ont pu le prendre. Mais ce n’était pas le premier choix en fait quand il est arrivé. Dans les premiers choix, il y avait la doublure de Feyenoord, Wellenreuther. Au départ, l’idée première de Benatia c’était plutôt lui ».

« Stop, vous vous trompez peut-être »

« Et c’est Pablo Longoria qui a dit à un moment donné : « Stop, vous vous trompez peut-être. Oui c’est un profil parfait pour nous, mais on n’arrivera pas à le faire avant la fin du marché ». Et l’OM avait besoin d’un gardien car c’était acté que Lopez n’allait plus rejouer et il devait partir. Il n’y avait pas de gardien à ce moment-là. Il y avait Rulli et il s’est imposé comme le choix qu’il fallait pour démarrer la saison », a-t-il ensuite poursuivi.