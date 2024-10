Real Madrid : Mbappé au coeur d'un traquenard ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La venue de Kylian Mbappé n'a pas effacé d'un claquement de doigt l'ensemble des soucis au Real Madrid. Au contraire, ils se sont surtout déplacés après le départ à la retraite de Toni Kroos. Depuis le début de la saison, le club espagnol apparaît en difficulté dans certains secteurs de jeu, notamment l'entrejeu.

Le Real Madrid n’a pas révolutionné son groupe durant le dernier mercato estival. Le recrutement espagnol s’est limité à l’arrivée d’Endrick, mais aussi de Kylian Mbappé. Mais à la fin de la saison dernière, la formation merengue a perdu gros avec la retraite de Toni Kroos.

PSG - Dembélé : Le policier Luis Enrique s’est totalement trompé ! https://t.co/uNwGracLVh pic.twitter.com/ViKHs0YVyQ — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

L'absence de Kroos se fait ressentir

Le milieu de terrain allemand s’est retiré, et les répercussions se sont tout de suite faites ressentir. Le Real Madrid se montre moins créatif comme l’a noté Jorge Valdano, ancien joueur et entraîneur du club merengue.

Les problèmes n'ont pas disparu

« Les attentes sont très perfides et quand un phénomène arrive au club, on se dit qu'il va résoudre tous les problèmes et en réalité il ne les résout pas. Il change simplement les problèmes, parce qu'il ne faut pas oublier que Mbappé est arrivé, mais que Kroos est parti. Donc, logiquement, le poids de Mbappé est beaucoup plus important, en termes médiatiques et aussi en termes footballistiques » a-t-il confié à El programa de Ortega.