Mbappé : Daniel Riolo dénonce «une nouvelle affaire» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour sur les terrains en milieu de semaine à Lille après sa blessure à la cuisse, Kylian Mbappé ne figure pas pour autant sur la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs de l’équipe de France face à Israël et la Belgique cette semaine. De quoi faire réagir le journaliste Daniel Riolo, regrettant cette « nouvelle affaire ».

Touché à la cuisse à la fin du mois de septembre, Kylian Mbappé a fait son retour plus vite que prévu. Le capitaine des Bleus est apparu sur la pelouse du LOSC (0-1) en milieu de semaine et figure dans le groupe de Carlo Ancelotti pour le match contre Villarreal ce samedi soir. Pourtant, cela n’a pas poussé Didier Deschamps à convoquer son joueur pour les prochaines rencontres face à Israël et la Belgique. Un choix qui interroge.

La promesse de Mbappé qui va chambouler le Real Madrid ! https://t.co/J5pA5hqpa2 pic.twitter.com/GvYGNYy1r8 — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

« Il y a des interrogations »

« J'ai échangé avec Kylian bien évidemment, de par sa situation qui est encore incertaine, après son entrée en jeu hier (mercredi). Il a un match samedi, dans 48 heures. Il y a des interrogations, avait expliqué Didier Deschamps à l’annonce de sa liste. Il a un problème qui n'est pas grave mais qui nécessite des soins pour bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques. » De quoi faire réagir Daniel Riolo sur les réseaux sociaux.

« Lui et Deschamps vont quand même devoir s’expliquer non ? »

« Mais en fait Mbappé il se dit quoi ? Tiens cette semaine on n’a pas assez parlé de moi… Allez une nouvelle affaire ! Real, Équipe de France, apte ou pas. Lui et Deschamps vont quand même devoir s’expliquer non ? A moins que la nouvelle mode soit de penser qu’on va pas comprendre », écrit le journaliste de RMC sur le réseau social X. Nul doute que le sujet sera mis sur la table à la prochaine conférence de presse du sélectionneur de l’équipe de France.