Griezmann dit stop, une erreur dénoncée en direct

A 33 ans et avec 137 sélections au compteur, Antoine Griezmann a dit stop pour l’équipe de France. A la surprise générale, le joueur de l’Atlético de Madrid a pris sa retraite internationale. Une décision inattendue qui n’a pas manqué de faire réagir. Ça a notamment été le cas de Bixente Lizarazu. Champion du monde 98, il a réclamé que Griezmann revienne sur son choix, estimant qu’il ne partait pas dans les bonnes conditions.

Alors que l’équipe de France va jouer contre Israël et la Belgique, Didier Deschamps va devoir faire sans Antoine Griezmann. Et pour cause… Le joueur de l’Atlético de Madrid a pris sa retraite internationale. Une bombe sortie de nulle part qui a surpris tout le monde. Bixente Lizarazu fait partie de ces surpris, estimant que Griezmann se trompe sur le timing de son départ.

« C’est une fin qui n’est pas à la hauteur du joueur qu’il a été »

« C’est un arrêt comme ça très surprenant dans un timing au début d’une saison. Pour moi, c’est difficile à accepter et à comprendre. (…) Peut-être qu’en prenant un peu de recul, il peut changer d’avis et peut-être qu’il peut reconstruire quelque chose de nouveau et finir différemment. C’est une fin qui n’est pas à la hauteur du joueur qu’il a été. Ça ne peut pas se terminer comme ça sur un petit message. J’aimerais que ce soit différent », a lâché le champion du monde 98 sur le plateau de Téléfoot.

« J’espère qu’il va changer d’avis »

Il a également ajouté concernant la retraite internationale d’Antoine Griezmann : « J’espère qu’il va changer d’avis. Pour moi, d’un point de vue physiologique, 33 ans, c’est pas vieux. Je pense qu’il en a encore sous le capot. Après je ne sais pas mentalement où il en est aujourd’hui dans sa carrière. Je pense que c’est un rêve de faire une Coupe du monde aux Etats-Unis, peut-être de terminer là. Il y a aussi le record de Lloris à battre ».