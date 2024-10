«Égoïste», Mbappé se fait tacler !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’a pas été appelé par Didier Deschamps en équipe de France pour cette trêve internationale, Kylian Mbappé était titulaire samedi soir lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal (2-0). Une absence qui interroge notamment des anciens internationaux français à l’image de Maxime Bossis, qui a évolué aux côtés de Michel Platini.

Ce lundi, les joueurs de l’équipe de France se rendent à Clairefontaine afin de préparer les deux rencontres de Ligue des Nations qui les attendent lors de cette trêve internationale, contre Israël et la Belgique. Un rassemblement qui se fera sans Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus, encore blessé à l’ischio-jambier de la jambe gauche récemment, n’a pas été convoqué par Didier Deschamps.

Absent en équipe de France mais titulaire avec le Real Madrid

« J’ai échangé avec Kylian bien évidemment », expliquait le sélectionneur de l’équipe de France jeudi en conférence de presse. « Il a un match samedi, il y a des interrogations. Il a un problème qui n'est pas grave, mais qui nécessite des soins pour bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques. » En effet, entré en jeu avec le Real Madrid mercredi sur la pelouse du LOSC en Ligue des champions (1-0), Kylian Mbappé était titulaire samedi lors de la réception de Villarreal en championnat (2-0). De par son statut de capitaine, le voir être disponible pour la Casa Blanca et pas pour les Bleus interroge.

« J'ai connu ça avec Michel Platini, où on préférait l'avoir avec nous même s'il était un peu blessé »

« Soit on est blessé, on ne joue pas avec son club et on n'est pas en sélection. Mais si on entre en Ligue des champions et qu'on est titulaire en Championnat, ça brouille les pistes et la situation est troublée par rapport à l'extérieur, même si je comprends Deschamps », a confié l’ancien international français Maxime Bossis à L'Équipe. « C'est encore plus particulier car ça concerne Mbappé, un joueur hors norme. Sa position est plus difficile qu'à l'époque où tout lui réussissait, il doit sortir d'un certain égoïsme pour que même diminué, il puisse apporter quelque chose au collectif. J'ai connu ça avec Michel Platini, où on préférait l'avoir avec nous même s'il était un peu blessé. C'est toujours mieux que le joueur majeur soit là, mais son comportement global doit le justifier. »