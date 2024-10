Deschamps se lâche sur le successeur de Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps a une grande décision à prendre avant de défier Israël puis la Belgique en Ligue des Nations. En l'absence de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann, le sélectionneur de l'équipe de France doit nommer un nouveau capitaine. Ce joueur doit avoir un certain vécu avec la formation et faire l'unanimité selon Deschamps.

Didier Deschamps doit nommer un nouveau capitaine. Les faits l’y obligent puisque Kylian Mbappé a été laissé au service du Real Madrid et Antoine Griezmann a annoncé la fin de sa carrière internationale. Joueur le plus âgé lors du dernier rassemblement, N'Golo Kanté a quant à lui déclaré forfait en raison d'une blessure. Lors d’un entretien accordé à la FFF ce lundi, Didier Deschamps a été interrogé sur le successeur de Kylian Mbappé. Au cours de son intervention, aucun nom n’a été prononcé.

Deschamps laisse planer le doute

« C’est dans ma tête bien évidemment mais comme je le fais à chaque fois, l’important c’est de pouvoir en discuter avec les joueurs qui peuvent être concernés. Évidemment l’absence de Kylian, capitaine, et d’Antoine qui était vice-capitaine, sur ces deux rassemblements il y en aura d’autres, forcément. Après, c’est une responsabilité momentanée entre des joueurs qui peuvent l’être. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui peuvent être des leaders sans forcément avoir le brassard de capitaine. Le manque d’expérience ou de vécu n’est pas, ne va pas dans le bon sens » a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France.

Plusieurs profils émergent

Ils sont pourtant plusieurs à pouvoir prétendre à ce brassard. Très respecté dans le vestiaire, Mike Maignan apparaît comme l’un des grands favoris, mais lui donner le brassard pourrait être perçu comme un mauvais signal envoyé à Mbappé, avec qui les relations ne sont pas toujours fluides. Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé ou encore Ibrahima Konaté ont également le vécu et le profil pour hériter de ce rôle. Réponse dans les prochaines heures.