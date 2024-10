Mbappé : Le coup de pression du Real Madrid fait halluciner l’équipe de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'absence de Kylian Mbappé dans la dernière liste de Didier Deschamps fait parler, surtout après sa titularisation lors du dernier match du Real Madrid, Philippe Diallo a tenu à mettre les choses au clair. Le président de la FFF se plaint notamment de la pression exercée par les clubs à cause du calendrier démentiel.

Blessé contre Alavès, Kylian Mbappé est revenu à la compétition beaucoup plus tôt que prévu, mais cela n'a pas empêché de Didier Deschamps de ne pas le convoquer pour affronter Israël et la Belgique afin de le laisser au repose. Sauf que l'attaquant du Real Madrid était titulaire dimanche soir contre Villarreal et a disputé 70 minutes. Une situation qui crée la polémique, et Philippe Diallo reconnaît que la pression des clubs pose problème.

«Il y a une pression exercée par les clubs sur leurs joueurs»

« Il y a une pression exercée par les clubs sur leurs joueurs. On pourrait multiplier les exemples où des clubs qui ont des grandes ambitions avec des grands joueurs, à un moment, sont certainement moins favorables à laisser partir leurs joueurs en sélection nationale », estime le président de la FFF au micro de France Info avant de poursuivre.

«Il n'y a rien au-dessus de l'équipe de France et des sélections nationales»

« Il n'y a rien au-dessus de l'équipe de France et des sélections nationales. Didier [Deschamps] avait échangé avec lui directement et avec le staff médical du Real Madrid et il a décidé de ne pas le sélectionner, ce qui ne remet pas en cause l'attachement de Kylian à l'équipe de France », ajoute Philippe Diallo.