Luis Enrique : Une masterclass du PSG ?

Thomas Bourseau

Les chemins de Luis Enrique et du PSG n’auraient jamais dus se croiser. Ou du moins, si le comité directeur du Paris Saint-Germain n’avait pas pris la décision il y a deux ans de cela de changer drastiquement ses idées de recrutement sur le mercato. Et c’est Enrique en personne qui a fait ce constat clair pour Movistar+.

Luis Enrique n’aurait jamais entraîné le PSG version MNM, à savoir composé du trio d’attaque Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. C’est en effet ce que me coach espagnol a confié à Movistar+ via le documentaire « Vous n’en savez foutre rien ». « Je n’aurais pas entraîné le PSG de Messi, Neymar et Mbappé ». La cause ? L’équilibre de l'équipe.

Le PSG signe un pote de Mbappé, coup de théâtre au Real Madrid https://t.co/B6rbApZZzY pic.twitter.com/Xm4pJsDFeV — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

Luis Enrique critique l’ancienne politique de recrutement du PSG !

« Si seulement l'équipe avec le meilleur joueur du monde gagnait des titres, le PSG aurait huit Ligues des champions... et il n'en a aucune ». Un témoignage fort qui laisse entendre que les échecs à répétition du Paris Saint-Germain dans sa quête de C1 peuvent être dus à la politique sportive initialement mise en place par les dirigeants du club de la capitale : des stars avec d’autres stars.

Luis Enrique : «Signer au PSG n'avait jamais été une option»

Néanmoins, en juin 2022 par le biais d’une interview accordée au Parisien, le président Nasser Al-Khelaïfi faisait part d’un changement drastique de vision sportive avec la fin de l’ère des strass et des paillettes, pour laisser la place à une vraie dynamique collective. Ce changement de trajectoire du Paris Saint-Germain a su convaincre Luis Enrique comme ce dernier l’a confié à Movistar+ et dans des propos rapportés par L’Équipe. « Signer au PSG n'avait jamais été une option au vu de sa politique de recrutement de stars. Mais ils m'ont dit qu'ils voulaient monter une équipe et se centrer sur le collectif ». Sous contrat jusqu'en juin prochain, reste à savoir si Luis Enrique décidera de prolonger l'aventure au Paris Saint-Germain désormais.