Algérie - PSG : Ça bouge pour ce crack !

Arnaud De Kanel

Semaine décisive pour Rayan Cherki ! Dans les prochains jours, l'attaquant de l'OL pourrait officiellement annoncer sa décision de représenter l'Algérie. Mais ce n'est pas tout car Cherki serait également en passe de changer d'agent pour rejoindre l'écurie de Moussa Sissoko, un homme qui pourrait le rapprocher du PSG.

De retour à un très bon niveau, Rayan Cherki fait parler de lui. L'attaquant lyonnais arrive à un tournant important de sa carrière puisque selon les dernières rumeurs, il serait sur le point de changer d'agent ainsi que de nationalité sportive.

PSG : «Luis Enrique va partir», la bombe est lâchée en direct https://t.co/vvDs4VwyNE pic.twitter.com/ykbXeLllUM — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

Cherki va opter pour l'Algérie

Médaillé d'argent avec l'équipe de France lors des derniers JO et sélectionné par Gérald Baticle pour le prochain rassemblement des Espoirs , Rayan Cherki devrait représenter l'Algérie pour les compétitions futures à en croire la presse algérienne. « Cherki est très loin de l’équipe de France. À son poste, il y a plusieurs très bons joueurs chez les Bleus. Les contacts sont toujours en de bonnes voies entre la Fédération algérienne et Cherki. Il a demandé à la FAF du temps pour prolonger son contrat avec l’OL, avant de rejoindre l’Algérie. Ce qui m’effraie, c’est qu’il a un caractère trop fort, comme en témoignent son coach et ses coéquipiers », a notamment confié le journaliste Amine Benchabir. Mais Rayan Cherki va prendre une autre décision importante pour son avenir.

Cherki va changer d'agent... et se rapprocher du PSG ?

Comme confirmé par Fabrizio Romano ce lundi matin, Rayan Cherki va changer d'agent. Moussa Sissoko, qui est très ancré au PSG, défendra les intérêts du joueur de l'OL, qui pourrait ne pas le rester très longtemps. En effet, derrière ce mouvement se cache certainement une volonté de préparer un futur transfert, et pourquoi pas au PSG qui n'était pas passé loin de le signer cet été. Sissoko représente notamment Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué. Il y a donc du mouvement autour de Rayan Cherki en ce moment !