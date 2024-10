Mercato : L’ASSE s’est trouvée un nouveau héros !

Arnaud De Kanel

Le mercato estival a permis à l'ASSE de se renforcer à tous les postes. Samedi après-midi, c'est justement une recrue qui a fait chavirer le Stade Geoffroy Guichard en inscrivant un triplé. Le Géorgien Zuriko Davitashvili est entré à tout jamais dans le cœur des supporters stéphanois.

L'AS Saint-Étienne a décroché une victoire précieuse samedi après-midi, en s'imposant face à l'AJ Auxerre, un adversaire direct dans la lutte pour le maintien. Ce succès, marqué par un triplé éclatant de Zuriko Davitashvili, change la donne pour les Verts. Recruté cet été en provenance de Bordeaux, l’attaquant géorgien a fait taire les critiques après un début de saison en demi-teinte, offrant à son équipe trois points cruciaux dans la course au maintien. Le stade Geoffroy Guichard a certainement trouvé son nouveau héros duite au départ d'Irvin Cardona.

«It's amazing !»

« C'est un bon jour pour l'équipe et moi-même ce samedi. Nous avons pris trois points très importants. J'ai marqué trois buts, je suis très content d'avoir aidé l'équipe. J'aimerais aussi souligner la très bonne ambiance, on a été très bien supportés. Il faut qu'on continue comme ça et qu'on progresse encore avec l'équipe. (...) Ce sont des sentiments incroyables, je suis très content d'avoir gagné ce match et d'avoir inscrit un triplé. Je suis fier de l'équipe et on doit continuer comme ça. C'est une belle soirée ce soir (sourire). Est-ce que j'aime les supporters ici ? Bien-sûr ! It's amazing ! (c'est incroyable). Quand je marque et que je vois tout le monde me pousser... C'est incroyable. Ils nous avaient déjà poussés dans les matchs précédents et j'espère que ça nous permettra de gagner d'autres matchs encore. Cette ambiance et ces supporters sont vraiment incroyables, c'est magnifique », a lâché Zuriko Davitashvili après la rencontre. Le Géorgien veut poursuivre sur cette lancée.

«Je dois continuer comme ça»

« Ma célébration sur le troisième but ? J'étais fatigué (rires). C'était un triplé, le but de la victoire, tout le monde est venu le célébrer avec moi. C'est la première fois que je marquais un triplé en carrière professionnelle. Cela m'était arrivé en équipe nationale des moins de 17 ans avec la Géorgie mais jamais en professionnel. (...) Le ballon ? Tous mes coéquipiers l'ont signé et je vais le ranger à la maison, je ne sais pas encore où (sourire). J'espère que ce sera le déclenchement de quelque chose pour moi. Je dois encore travailler dur comme je l'ai fait auparavant. Je dois continuer comme ça, comme l'équipe, et tout ira bien parce que nous avons une bonne équipe », a ajouté Zuriko Davitashvili.