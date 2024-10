OM : Panique pour le transfert de Pogba

Amadou Diawara

Alors que le TAS a réduit sa suspension à 18 mois, Paul Pogba va pouvoir reprendre la compétition au mois de mars. Toutefois, la Pioche ne devrait plus porter le maillot de la Juventus. En effet, les deux parties négocieraient une résiliation à l'amiable de leur contrat. Pour la suite de sa carrière, Paul Pogba serait prêt à étudier toutes les options, même celles menant vers la MLS.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec la Juventus, Paul Pogba pourrait ne plus faire long feu à Turin. Contrôlée positif à la testostérone, la Pioche a écopé d'une suspension de quatre ans. Une suspension que le TAS a finalement réduite à 18 mois. Malgré tout, Paul Pogba devrait quitter la Juve dans un avenir proche.

Evra veut envoyer Pogba à l'OM

Selon les informations de Ben Jacobs, divulguées sur son compte X, Paul Pogba devrait trouver un accord avec la Juventus pour résilier son contrat. S'il va pouvoir s'entrainer dès janvier et reprendre la compétition en mars, le milieu de terrain de 31 ans serait tout de même sur le départ à Turin. D'après le journaliste britannique, Paul Pogba devrait envisager toutes les options pour pouvoir jouer régulièrement, notamment celle menant vers la MLS. Pour rappel, le Français a déjà une maison à Miami.

Pogba est prêt à migrer vers la MLS

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Patrice Evra a pris position quant à l'avenir de Paul Pogba. Comme il l'a confié lui-même, il est prêt à contacter Medhi Benatia pour envoyer la Pioche vers l'OM : « Franchement Paul, c'est vraiment un petit frère, quelqu'un que j'adore. Je suis plutôt soulagé, mais je ne suis pas surpris, parce qu'il m'en avait déjà parlé. C'était trop sévère, donc à l'arrivée, il va retrouver les terrains et s'entraîner, parce que malgré tout, il n'avait même pas le droit de s'entraîner avec la Juventus. Ils l'ont complètement mis à la cave. Il en a souffert. On a passé beaucoup de temps ensemble et aujourd'hui, je suis très content pour lui. À 99%, je ne pense pas que Motta voudra de Paul. Il n’a pas joué depuis un an, il a eu des blessures. Tu remets un poids à la Juve. Je pense qu’il faut tourner la page. Même si Paul aime le club, il faut souffler. Je vais appeler Mehdi Benatia pour qu'il appelle car les portes sont ouvertes. Il a joué avec lui ».