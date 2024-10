PSG : Luis Enrique fait une victime à 90M€, il se justifie

Arnaud De Kanel

Avec la blessure de Gonçalo Ramos, Luis Enrique cherche encore la solution au poste d'avant-centre. Dimanche soir, le coach du PSG a fait le choix d'aligner Randal Kolo Muani. Mais l'attaquant français recruté pour 90M€ a raté son match et il a été remplacé au retour des vestiaires. Cela n'a rien d'une punition pour Enrique.

Titularisé à la pointe de l'attaqua parisienne dimanche soir, Randal Kolo Muani a déçu. L'Equipe le crédite d'un 3 dans son édition du jour, soit la plus mauvaise note de la soirée. Il a d'ailleurs été remplacé à la mi-temps par Kang-In Lee. Mais il ne s'agit pas d'une quelconque sanction pour Randal Kolo Muani selon Luis Enrique qui avoue avoir songé à effectuer d'autres changements.

«Cinq joueurs auraient très bien pu sortir»

« Au retour de la pause, j’aurais pu parfaitement effectuer cinq changements. Cinq joueurs auraient très bien pu sortir, mais j’ai décidé de faire un seul changement et c’était celui-ci », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse. Le coach du PSG ne veut pas tirer de conclusions hâtives de ce début de saison.

«Je pense que le début de saison actuel est meilleur que le précédent»

« Vous savez, je ne suis absolument pas du genre à mettre des notes avant la fin de saison. Les notes on les attribue à la fin des cours, donc à la fin de la saison. Je trouve que le début de saison a été très prometteur. J’aime ce que je vois. Je pense que le début de saison actuel est meilleur que le précédent. Il manque le plus important : gagner le Championnat de France et être compétitifs dans toutes les compétitions », a ajouté Luis Enrique.