«C’est compliqué», un phénomène du PSG sous pression ?

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery n'est pas vraiment dans son assiette. En effet, le crack du PSG n'est pas au top de sa forme ces derniers mois. Présent dans l'After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo a pointé du doigt les difficultés de Warren Zaïre-Emery

Depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG, Warren Zaïre-Emery est un titulaire incontestable et incontesté. Toutefois, le milieu de terrain de 18 ans a une baisse de régime cette saison. Ce qui n'a pas échappé à Daniel Riolo.

Zaïre-Emery est à la peine au PSG

Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo s'en est pris à Warren Zaïre-Emery. En effet, le journaliste français a affirmé que la pépite de 18 ans n'influait pas vraiment sur le jeu du PSG.

«Le PSG ne profite pas du talent de Zaïre Emery»

« Les six premiers mois étaient étincelants car on le découvrait, il était hyper actif au milieu, tout ce qu’il s’est passé autour de lui il a fallu le gérer, pour lui, autour de lui et en lui, et c’est compliqué. Sa deuxième partie de saison a été nettement moins intéressante et là depuis le début de la saison je le trouve normal, sans plus. C’est un bon joueur, mais pas un excellent joueur. Le milieu de terrain du PSG ne profite pas du talent de Warren Zaïre Emery », a estimé Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.