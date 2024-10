PSG : Transfert à 90M€, Luis Enrique a déjà trouvé mieux

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme la saison dernière, Randal Kolo Muani peine à s'imposer au sein du club de la capitale qui a pourtant déboursé 90M€ pour le recruter durant l'été 2023. Et cette saison, cela ne semble pas mieux parti puisque Luis Enrique a déjà trouvé mieux pour le PSG en l'absence de Gonçalo Ramos. Lee Kang-In et Marco Asensio sont effectivement les options privilégiées du coach espagnol au poste de faux neuf.

C'était un transfert très attendu. Dans les ultimes instants du mercato estival 2023, le PSG a obtenu la signature de Randal Kolo Muani sur le gong. Un transfert estimé à 90M€ qui peine toutefois à porter ses fruits. Après une première saison délicate, les espoirs étaient portés sur la saison 2024/2025. Mais l'international français est parti sur les mêmes bases décevantes. Avec en point d'orgue le match à Nice dimanche.

Kolo Muani n'y arrive pas

En effet, à l'occasion du match contre l'OGC Nice, Randal Kolo Muani se voyait offrir ce qui ressemble à une dernière chance. L'attaquant français était ainsi titulaire contre les Aiglons, mais il a déçu au point d'avoir été remplacé par Lee Kang-In à la mi-temps. Un changement qui a métamorphosé le PSG, bien meilleur en seconde période et qui a rapidement égalisé (1-1). En l'absence de Gonçalo Ramos, Kolo Muani avait un gros coup à jouer. Mais il n'a pas saisi sa chance.

Luis Enrique a déjà trouvé mieux

Et comme le souligne Le Parisien, c'est peut-être déjà trop tard pour l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort. Luis Enrique semble effectivement avoir une préférence pour l'utilisation d'un faux neuf pour épauler Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Dans cette optique, Marco Asensio et Lee Kang-In, très convaincant lors de son entrée en jeu à Nice, ont une longueur d'avance sur Randal Kolo Muani. En attendant le retour de Gonçalo Ramos mi-novembre qui va encore faire reculer l'attaquant français dans la hiérarchie.