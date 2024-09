Ligue 1 - PSG : Nouveau coup dur pour Kolo Muani

Arnaud De Kanel

Avec la blessure de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani avait une occasion en or de gagner sa place de titulaire. Or, depuis plusieurs rencontres, Luis Enrique penche pour un système avec un faux numéro 9 qui ne fait pas les affaires de l'international français qui se retrouve au plus bas dans la hiérarchie.

Dès le coup d'envoi de la saison, le PSG a dû faire face à un premier coup dur : la blessure de Gonçalo Ramos. Cette absence a poussé Luis Enrique à revoir ses plans pour occuper le poste d’avant-centre. Alors que Randal Kolo Muani, nouvel arrivant, semblait être le candidat idéal pour prendre la relève, l’entraîneur espagnol a pris tout le monde de court en optant pour des solutions plus inattendues. Ainsi, Marco Asensio, Désiré Doué ou encore Kang-In Lee ont été utilisés en faux numéro 9. Un choix qui soulève des questions : l’international français Kolo Muani n’est-il plus vu comme la référence offensive tant attendue ?

Enrique et sa nouvelle passion pour les faux 9

Le match contre Le Havre a vu Randal Kolo Muani entrer en jeu à la place de Gonçalo Ramos, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il est désormais le fer de lance de l’attaque parisienne. Luis Enrique, fidèle à ses choix tactiques variés, a en effet opté pour d'autres solutions offensives en privilégiant l’utilisation de Marco Asensio, Désiré Doué ou encore Kang-In Lee en tant que faux numéro 9. Une approche flexible qui montre que la hiérarchie en pointe reste ouverte et que l’entraîneur espagnol continue d’explorer différentes options pour dynamiser le secteur offensif. L'Espagnol penche clairement pour une oganisation avec un faux 9 et en l'absence de Marco Asensio, il a préféré donner sa confiance à Kang-In Lee, et le Coréen lui a bien rendu.

«C’est un joueur différent»

Kang-In Lee a marqué des points vendredi soir. Luis Enrique était dithyrambique à son sujet. « Kang-in Lee est un joueur tellement polyvalent… Il a une caractéristique essentielle dans notre jeu : il ne perd pas le ballon, même s’il est pressé et serré de près. Il a joué beaucoup plus libre à l’intérieur du jeu, a bien occupé les espaces et fait briller ses coéquipiers. Il a été exceptionnel. Il a eu la chance de marquer un but d’attaquant malin, en renard. Il est intelligent, nous donne de la continuité et a gardé le ballon quand on en avait besoin. C’est un joueur différent qui sait tout faire. Il a fait un match très complet et je suis très content de lui », a confié le coach du PSG. Le futur de Randal Kolo Muani semble donc s'assombrir...