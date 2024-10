Cyclisme : « Que faire pour me battre ? », la réponse de Pogacar fait mal !

Alexandre Higounet

Après sa victoire étincelante lors des championnats du monde de Zurich, Tadej Pogacar a de nouveau écrabouillé la concurrence, dont Evenepoel et Roglic, samedi dernier lors du très difficile Tour d’Emilie, couru en préparation du Tour de Lombardie. Interrogé sur comment faire pour le battre, le Slovène a répondu sans détours…

Après son nouveau triomphe incroyable à l’occasion des derniers championnats du monde à Zurich, au cours desquels il a littéralement broyé la concurrence en partant à quasiment 100 kilomètres de l’arrivée dans un raid solitaire, Tadej Pogacar a de nouveau démoli l’adversité ce week-end en remportant l’exigeant Tour d’Emilie, l’une des courses préparatoires au Tour de Lombardie, en arrivant seul avec quasiment deux minutes d’avance sur son premier poursuivant, Tom Pidcock.

« Tout est possible dans le cyclisme bien sûr, mais bon… »

C’est peu dire que le leader slovène de l’équipe UAE apparaît intouchable cette saison. Il a quasiment remporté toutes les courses dont il a pris le départ, que ce soit par étapes ou d’un jour, à l’exception de Milan San Remo, qu’il a terminé troisième. Devant les micros samedi après sa nouvelle victoire, Tadej Pogacar a été interrogé par un journaliste avec une question toute simple, comme relayé par le média flamand Het Laatste Nieuws : « Supposons que je sois un cycliste professionnel. Que dois-je faire pour battre Tadej Pogacar ? ». Après quelques secondes de réflexion, le champion slovène a livré une réponse toute aussi simple : « Mon Dieu… Eh bien… Tout est possible dans le cyclisme, bien sûr. Mais bon… Je n’ai jamais été à la place des hommes qui doivent me battre. Donc je ne sais pas ».

En Lombardie, il est probable que personne ne trouve la réponse…

Pogacar le reconnaît lui-même dans des propos aussi francs que directs, la marge de manœuvre pour le battre est très étroite en l’état actuel. Samedi au Tour d’Emilie il en a apporté une nouvelle démonstration. Et le Slovène, là aussi, raconte sa victoire avec une total simplicité, comme si c’était une évidence : « Les premiers jours après mon titre mondial, j'ai essayé de me déconnecter un peu à la maison, de profiter un peu de la vie normale. Mais ensuite je suis venu ici, j'ai reçu mon nouveau paquet de vêtements, mon nouveau vélo, les sponsors sont venus me rendre visite et... (rires) oui, la pression a augmenté ! ‘’Tu dois livrer’’, me suis-je dit. Et c’est ce que j’ai fait. C'était vraiment génial. J'ai été très encouragé par d'innombrables fans. Ils se tenaient là devant moi, sous une pluie battante. Eh bien, celui-ci est pour eux ! ». Comment battre Pogacar samedi prochain au Tour de Lombardie ? Il est probable que personne ne trouve la réponse à cette question.