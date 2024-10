Cyclisme : Le nouvel exploit fou de Tadej Pogacar !

Arnaud De Kanel

Tadej Pogacar réalise une saison tout simplement exceptionnelle. Vainqueur du Giro et du Tour de France, le Slovène est également devenu champion du monde la semaine passée à Zurich. Et samedi, pour sa première sortie avec le maillot arc-en-ciel, Pogi a levé les bras en remportant le Tour d'Emilie-Romagne. Fait rare pour un récent champion du monde.

Inarrêtable Tadej Pogacar. Présent au départ du Tour d'Emilie-Romagne samedi, le Slovène a signé la 24ème victoire de sa saison exceptionnelle. Champion du monde depuis moins d'une semaine, Tadej Pogacar n'aura donc pas attendu très longtemps pour briller avec sa nouvelle tunique.

Cyclisme - Tour : Une succession de montées mythiques pour le Tour 2025 ? https://t.co/EdTn0uFzx8 pic.twitter.com/pC8FkUHh7q — le10sport (@le10sport) October 4, 2024

Retour réussi pour Pogacar

« On avait un plan clair avec l'équipe qui était de mener le rythme jusqu'à San Luca puis de partir dans les deux derniers tours. Mais Lidl-Trek a été assez agressif et la course a explosé très tôt, Remco (Evenepoel) a provoqué aussi un peu dans San Luca, il y a eu une grosse attaque d'un Astana, j'ai suivi. J'ai vu Matteo (Jorgenson) dans ma roue, je me suis dit que c'était le bon coup : il pleuvait, c'était un circuit court avec des montées et des descentes, j'ai décidé d'y aller », assurait Tadej Pogacar après sa victoire. Cette course est loin d'être anodine puisqu'il s'agissait de ses premiers tours de roue avec le maillot arc-en-ciel.

Le succès historique de Pogacar

« C'était la première depuis son titre de champion du monde, il voulait honorer son maillot arc-en-ciel. Le Tour d'Émilie est une course où il a été battu deux fois (par Primoz Roglic l'an passé, Enric Mas il y a deux ans) et il n'aime pas ça ! (Sourires.) C'était important pour lui de gagner ici », a d'ailleurs rappelé son directeur sportif Mauro Gianetti.

Avec cette victoire, Tadej Pogacar devient seulement le 5ème coureur de l'histoire à remporter sa course post-championnat du monde. Il succède ainsi à Freddy Maertens (1976), Francesco Moser (1977), Abraham Olano (1995) et Tom Boonen (en 2006). Un nouvel exploit du coureur slovène.