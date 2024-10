Cyclisme - Tour : Une succession de montées mythiques pour le Tour 2025 ?

Alexandre Higounet

Même s’il n’existe aucune certitude à ce stade, le parcours du Tour de France 2025, qui sera officiellement dévoilée le 29 octobre prochain, pourrait bien réserver plusieurs belles surprises, avec notamment le retour de quatre arrivées au sommet mythiques, dont certaines plus empruntées depuis très longtemps…

C’est le 29 octobre prochain que Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, dévoilera le parcours de l’édition 2025. En attendant, les spéculations et rumeurs vont bon train, et quelques tendances commencent lentement mais sûrement à se dégager.

Le retour de deux montées de légende plus empruntées depuis au moins 20 ans ?

Et l’une d’entre elles voudrait que l’on assiste à une succession d’arrivées sur des montées mythiques, certaines non empruntées depuis de longues années. C’est le cas pour la première qui serait susceptible d’intervenir dans le tracé 2025. Elle se situe dans les Pyrénées au-dessus de Bagnères de Luchon, il s’agit de l’ascension vers la station de Superbagnères. Le Tour de France n’y est pas retourné depuis 1989, l’année du duel Lemond-Fignon, l’Américain y connaissant une sérieuse défaillance dans les derniers kilomètres. Mais la montée de Superbagnères a aussi été le terrain d’autres grandes bagarres, notamment dans les années 80, Bernard Hinault y connaissant lui aussi une grande défaillance, maillot jaune sur le dos, en 1986. En 2025, le peloton pourrait donc arriver à Superbagnères en provenance de Muret pour la première grande étape de montagne du Tour. Plusieurs parcours sont possibles pour y arriver, entre un enchaînement col de Menté-Port de Balès ou même un triptyque de légende Tourmalet-Aspin-Peyresourde.

Le Ventoux et l’Alpe d’Huez aussi au programme ?

Deuxième sommet mythique annoncé pour le Tour 2025, le Mont Ventoux. L’arrivée au sommet du géant de Provence interviendrait après une étape en partance de Montpellier ou des environs, avant que le peloton ne bascule ensuite dans les Alpes. Dans les Alpes justement, où plusieurs étapes de montagne seraient au programme, une arrivée à l’Alpe d’Huez serait a priori dans les tuyaux, pour le grand retour de la plus mythique montée de la Grande Boucle. Enfin, dans la foulée, le Tour pourrait remonter vers les Alpes du Nord via une arrivée à La Plagne, où il n’est pas retourné depuis 2002. Compte tenu de la configuration du parcours qui partirait de Bourg d’Oisans au lendemain de l’Alpe d’Huez, on pourrait assister au grand retour d’un tracé de légende avec l’enchaînement col du Galibier-Col de la Madeleine-Montée de La Plagne, à l’image de la grande étape de 1987, où Stephen Roche avait sauvé son maillot jaune au bout de lui-même en revenant de nulle part sur son rival Pedro Delgado.