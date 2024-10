Cyclisme - Pogacar : Il lui reste encore cet exploit incroyable à accomplir…

Alexandre Higounet

Avec le titre de champion du monde remporté dimanche dernier, quelques semaines après son historique doublé Giro-Tour, quel sera le prochain objectif de Tadej Pogacar ? S’il lui reste deux monuments à gagner dans les classiques, il est quasi certain qu’un triplé sur les Grands Tours en une saison sera à l’ordre du jour rapidement.

Tadej Pogacar n’en finit plus de marquer de son empreinte l’histoire du cyclisme, contrevenant à toutes les règles établies, comme celle qui veut qu’il soit impossible de remporter le Tour des Flandres et le Tour de France, ou encore que le doublé Giro-Tour n’est plus envisageable dans le cyclisme moderne. Dimanche, à l’occasion des championnats du monde, il a une nouvelle fois réalisé l’impossible en remportant le titre mondial au terme d’un raid solitaire de quasiment 100 kilomètres.

« Après une saison parfaite, j’avais ce gros objectif du championnat du monde »

Au terme de la course, qui lui permet de réaliser un incroyable parcours cette saison, entre une victoire à Liège-Bastogne-Liège, le doublé Giro-Tour et le titre de champion du monde, Pogacar pouvait se montrer particulièrement heureux, à l’image de ses propos rapportés par cyclismactu.net : « Après plusieurs années où je me bats pour le Tour de France et pour les autres courses, je n'avais jamais été champion du monde. Cela n'avait jamais été un objectif spécifique pour moi mais cette année, tout s'est bien aligné, et après une saison parfaite, j'avais ce gros objectif, être champion du monde. Je ne peux pas croire que c'est arrivé, j'aimerais remercier toute l'équipe, sans eux, cela aurait été impossible, je suis très fier de mon équipe nationale ».

Le triplé Giro-Tour-Vuelta sera forcément à l’ordre du jour

Avec la trajectoire toujours plus incroyable du champion slovène, une question s’impose : quel pourrait être son prochain objectif, lui a quasiment tout gagné ? A l’analyse, il pourrait rester trois gros objectifs pour Tadej Pogacar, trois nouveaux monuments à remporter, pour définitivement s’imposer au firmament de l’histoire du cyclisme. Au niveau des classiques, le champion slovène va désormais viser Paris-Roubaix, que ce soit à court ou moyen terme, une course dont il est persuadé qu’il peut la remporter, à l’image de Bernard Hinault en 1981, maillot de champion du monde sur le dos. L’autre monument dans le viseur du Slovène reste Milan-San-Remo, même si elle s’avère la plus aléatoire car beaucoup plus ouverte. Enfin, dans les Grands Tours, Tadej Pogacar va forcément tenter sa chance sur la Vuelta un jour… Et compte tenu du niveau qui est le sien et de sa grande faculté à récupérer, il apparaît évident dans le contexte que le champion slovène se laissera tenter par l’incroyable triplé Giro-Tour-Vuelta en une saison. Peut-être même dès l’an prochain…