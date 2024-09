Cyclisme - Mondiaux : Le meilleur coureur de l’histoire s’incline devant Pogacar !

Alexandre Higounet

Suite à son envolée incroyable lors des derniers championnats du monde, qui se sont tenus à Zurich sur un parcours très exigeant, au cours de laquelle il se retrouva seul à 100 kilomètres de l’arrivée pour aller chercher la victoire, maintenant tout le temps autour d’une minute d’écart sur ses poursuivants, éparpillant toutes les meilleures équipes du monde parties à sa poursuite, comme la Belgique ou les Pays-Bas, Tadej Pogacar a marqué un grand coup dans les esprits.

« Ce qu’il a fait est vraiment incroyable, je ne trouve pas les mots, il faut être fou »

Après la course, Eddy Merckx, le plus grand champion de l’histoire du cyclisme, au palmarès inégalé, avouait lui-même sa stupéfaction et son admiration devant le raid du leader slovène, comme rapporté par cyclismactu.net : « Ce qu’il a fait, c’est vraiment incroyable, je ne trouve pas les mots. Ce type-là est inégalable. Il faut être fou. D’ailleurs, quand il a attaqué, j’ai commencé à avoir peur pour lui, je me disais qu’il était parti trop tôt. C’est impossible normalement de gagner à 100 km mais il l’a fait. Il est le plus fort de sa génération, il n’y a absolument aucun doute. Vous savez, à mon âge (79 ans), il en faut beaucoup pour me bluffer. Là, il a réussi. Je pensais qu’il pouvait être champion du monde, jamais je n’aurais imaginé que ce serait de cette manière. C’est vraiment le plus grand, bravo à lui ».

« C’est évident qu’il est maintenant au-dessus de moi »

Dans la foulée, Eddy Merckx allait plus loin, n’hésitant pas à s’incliner devant la force de Pogacar, indiquant sans hésitation que le Slovène lui était supérieur : « C'est évident qu'il est maintenant au-dessus de moi. Je le pensais déjà un peu au fond de moi-même quand j'avais vu ce qu'il avait fait sur le dernier Tour de France, mais ce soir il n'y a plus de doute. Évidemment, on ne peut pas comparer les époques, mais là on a affaire à un coureur incroyable. Moi, je n'attaquais pas à 100 kilomètres de l'arrivée sur un championnat du Monde. Ce qu'il a réalisé aujourd'hui est inimaginable ».