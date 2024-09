Cyclisme - Mondiaux : C’est terminé pour Alaphilippe ?

Arnaud De Kanel

Leader désigné de l'équipe de France à Zurich, Julian Alaphilippe a vécu une terrible désillusion lors des Mondiaux. Le coureur français a été contraint de jeter l'éponge après seulement 35km de course. Victime d'une chute, le compagnon de Marion Rousse s'est déboité l'épaule et sa saison est certainement terminée.

Le sort s'acharne sur Julian Alaphilippe. Dimanche, l'ancien double champion du monde a été contraint d'abandonner en raison d'une chute survenue très tôt dans la course. Tadej Pogacar a su en profiter pour signer un exploit monumental en partant à 100km de l'arrivée. Pendant ce temps, Alaphilippe prenait la direction de l'hôtel où logeait l'équipe de France. Il pourrait bien avoir disputé la dernière course de sa saison.

«Il avait très mal à l'épaule»

« L'abandon de Julian, avec son état de forme actuel et le niveau qu'il avait retrouvé, est une perte énorme. Qu'il abandonne au bout de 35 km n'était pas top et c'est un euphémisme. Je suis arrivé sur place une vingtaine de secondes après sa chute. Il n'a pas perdu connaissance, il m'a tout de suite dit qu'il avait très mal à l'épaule. Elle a été remise en place et il est retourné à l'hôtel. Mais il nous a manqué », a déploré Thomas Voeckler dans des propos relayés par L'Equipe. La suite de la saison de Julian Alaphilippe est donc fortement compromise.

Fin de saison pour Alaphilippe ?

Ainsi, le compagnon de Marion Rousse a de grandes chances de ne plus jamais revêtir le maillot de la Soudal-Quick Step. En effet, Julian Alaphilippe quittera son équipe de toujours à l'issue de la saison pour rejoindre la Tudor Pro Cycling. Il avait encore quelques courses dans son calendrier afin de finir l'histoire en beauté mais avec cette blessure, il se dirige vers une triste fin et n'aura certainement pas la chance de dire adieu à la formation belge sur un vélo.