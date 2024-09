Cyclisme - Mondiaux : «On a pris un coup au moral», Bardet se lâche sur Alaphilippe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que l’équipe de France espérait clairement obtenir le titre mondial par l’intermédiaire de Julian Alaphilippe, le puncheur a chuté loin de l’arrivée, compromettant une victoire tricolore ce dimanche à Zurich. Si finalement, Tadej Pogacar a remporté les championnats du monde, Romain Bardet a affirmé regretter sa prestation lui qui a terminé 10ème.

Les championnats du monde auront livré toutes leurs promesses. Enfin, pas Tadej Pogacar, qui à 100 kilomètres de l’arrivée, a décidé de plier la course en s’échappant du peloton. Vainqueur du Tour d’Italie et du Tour de France cette saison, le Slovène a résisté au retour de ses poursuivants afin d’aller décrocher le premier maillot arc-en-ciel dans son incroyable carrière.

Cyclisme - Mondiaux : «Passer pour des guignols», Voeckler lâche un coup de pression https://t.co/OnPMnOdDWU pic.twitter.com/QCPunodB66 — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

« Je ne peux pas croire ce qui vient juste de se passer »

« Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête », a d’ailleurs déclaré un Tadej Pogacar très ému après l’une des plus belles victoires de sa carrière. « Ce n'était évidemment pas le plan prévu au départ mais la course s'est débloquée vite, avec une échappée dangereuse devant. C'était peut-être stupide de ma part. Heureusement que j'y suis arrivé. Je ne peux pas croire ce qui vient juste de se passer. Je m'étais mis une énorme pression. J'avais fait de ce titre un grand objectif au bout d'une saison parfaite. C'est incroyable ».

« On a pris un coup au moral en perdant Alaphilippe sur chute rapidement »

Premier Français à l’arrivée avec une 10ème position, Romain Bardet était bien évidemment très déçu de la prestation des siens, qui ont perdu le favori Julian Alaphillipe en cours de route en raison d’une chute : « Il y a pas mal de regrets. On a pris un coup au moral en perdant Alaphilippe sur chute rapidement. J'étais assez actif en début de course et quand je vois qu'il me manque 200m dans le dernier faux-plat... Il y avait moyen de faire mieux », a confié le Français dans des propos rapportés par RMC Sport.