Cyclisme - Mondiaux : Julian Alaphilippe annonce du lourd !

Une semaine après le sacre de Remco Evenepoel lors du contre-la-montre, les meilleurs cyclistes se donnent rendez-vous à nouveau à Zurich ce dimanche pour la course en ligne. Parmi les outsiders, l'Equipe de France tentera de récupérer le maillot arc-en-ciel de champion du monde, que Julian Alaphilippe a remporté en 2020 et 2021. Le coureur de la Soudal Quick-Step vise la victoire.

Parti à la chasse d'une médaille olympique cet été, Julian Alaphilippe n'a pas connu le même sort que ses coéquipiers Valentin Madouas et Christophe Laporte lors de la course en ligne, alors qu'il en faisait un grand objectif. L'Equipe de France tentera à nouveau de briller lors des Championnats du monde ce dimanche et visiblement, l'illustre cycliste français nourrit de grandes ambitions.

Alaphilippe se sent mieux

Double champion du monde, Julian Alaphilippe voudrait bien ajouter une troisième couronne à son immense palmarès. Le Français de 32 ans s'est exprimé sur son état de forme avant la course. « Oui, je me sens plus en forme qu'aux JO. A Paris, je n'étais pas nul non plus, mais il m'en manquait pour jouer les premiers rôles » reconnaît-il. Il semble donc avoir plus de chances pour cette course, même si le trio de favoris sera difficile à déloger.

« On est là pour essayer de gagner la course »

Habitué aux gros coups depuis qu'il a pris la tête de l'Equipe de France, Thomas Voeckler semble avoir un plan en tête. L'ancien porteur du maillot jaune sur le Tour de France a affiché sa confiance. La meilleure chance française semble être Julian Alaphilippe, qui voudrait bien retrouver le maillot arc-en-ciel. « On a une belle équipe. On est là pour essayer de gagner la course, ça c'est sûr. On sait que ça sera dur, mais on va donner le maximum pour ne pas avoir de regrets » a-t-il déclaré lors d'un point-presse vendredi.