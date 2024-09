Cyclisme - Mondiaux : Julian Alaphilippe menacé par un exploit historique !

Arnaud De Kanel

Dimanche, Julian Alaphilippe sera au départ de la course en ligne des Mondiaux de Zurich. Le Français tentera de décrocher un troisième titre de champion du monde, un record qu'il pourrait partager avec Peter Sagan ou encore Eddy Merckx. Or, il devra défier Matthieu van Der Poel, Tadej Pogacar et surtout Remco Evenepoel. Sacré sur le chrono, le Belge vise un doublé historique.

Champion du monde à deux reprises, Julian Alaphilippe a l'ambition de réaliser le triplé dimanche prochain à Zurich. Le Français rejoindrait alors un cercle très fermé composé de Alfredo Binda (1927, 1930, 1932), Rik Van Steengergen (1949, 1956, 1957), Eddy Merckx (1967, 1971, 1974), Oscar Freire (1999, 2001, 2004) et Peter Sagan (2015, 2016, 2017). Or, le Français ne part pas favori à l'inverse d'un Remco Evenepoel en très grande forme.

Evenepoel conserve son titre

La concurrence sera féroce pour Julian Alaphilippe dimanche. Il faudra notamment composer sur le champion du monde en titre, Matthieu van Der Poel, ainsi que sur Tadej Pogacar sans oublier Remco Evenepoel. Le Belge a d'ailleurs frappé fort ce dimanche en conservant son titre sur le contre-la-montre. « Ce n'était pas un jour facile pour moi. Ma chaîne a sauté à seulement une minute du départ, mon capteur de puissance ne fonctionnait pas, j'y suis allé aux sensations. Je ne pouvais pas mettre trop de puissance au début. J'ai donné beaucoup sur le deuxième secteur et les cinq derniers kilomètres ont été difficiles. C'était l'un des chronos les plus difficiles de ma vie. Mais le plus important, c'est le résultat final. J'ai levé les bras car j'avais bien senti que je pouvais célébrer cette victoire », confiait Remco Evenepoel après son sacre.

L'immense exploit qui attend Evenepoel

Le Belge fera donc partie des favoris dimanche où il pourrait retrouver le maillot-arc-en-ciel qu'il avait remporté en 2022. Encore plus fort, Remco Evenepoel pourrait faire un doublé chrono-course en ligne historique qu'aucun coureur n'est parvenu à réaliser dans l'histoire. On peut même parler d'un quadruplé pour le phénomène belge, double médaillé d'or aux JO de Paris 2024. Julian Alaphilippe est prévenu.