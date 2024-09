Alaphilippe : Record en vue, l’annonce rassurante !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche prochain, on connaitra l’identité du nouveau champion du monde de cyclisme, celui qui succèdera à Mathieu van der Poel. Pour cet événement, Thomas Voeckler, sélectionneur de l’équipe de France, a décidé de faire appel à Julian Alaphilippe. Déjà double champion du monde, le compagnon de Marion Rousse pourrait-il aller chercher un 3ème maillot arc-en-ciel à Zurich ? La forme est en tout cas au rendez-vous pour Alaphilippe.

Sacré champion du monde en 2020 et 2021, Julian Alaphilippe va tenter de décrocher un record et rentrer en 2024 dans un cercle très fermé, celui des triples vainqueurs des Mondiaux. Alors qu’on y retrouver Peter Sagan ou encore Eddy Merckx, le futur coureur de la formation Tudor tentera sa chance à Zurich sous les couleurs de la France, lui qui a été appelé par Thomas Voeckler. A voir maintenant si Alaphilippe aura les capacités de se battre jusqu’au bout pour ce 3ème maillot arc-en-ciel. Après être passé par des moments très compliqués au cours des derniers mois, cela va désormais beaucoup mieux pour le compagnon de Marion Rousse.

« Alaphilippe n’est pas moins fort »

Ce dimanche, Thomas Voeckler s’est d’ailleurs confié au JDD à propos de l’état de forme de Julian Alaphilippe. Le sélectionneur de l’équipe de France a alors avoué : « C’est un coureur différent par rapport à 2020 et 2021. Il a pris de la maturité. Il n’est pas moins fort. On aurait signé tout de suite si on nous avait dit il y a six mois que Julian serait à ce niveau-là sur le Tour d’Italie, aux Jeux Olympiques et lors des Grands Prix de Québec et Montréal. Il a traversé le tunnel et je suis content pour lui ».

« Pogacar ? C’est le grand favori »

Mais si Julian Alaphilippe veut remporter un 3ème titre de champion du monde, il faudra notamment battre le grand favori : Tadej Pogacar. A propos du Slovène, Thomas Voeckler a expliqué : « Le parcours est bosselé mais quand Tadej Pogacar va accélérer, certains auront l’impression d’être en haute montagne ! C’est le grand favori. Le danger c’est de penser qu’il n’y a que Pogacar au départ. Ce n’est certainement pas le cas. Il ne faut pas partir battu. En tout cas, ce n’est pas mon état d’esprit ».