Cyclisme - Alaphilippe : Les mots forts de ce grand champion

Alexandre Higounet

A l’occasion de cette deuxième partie de saison, après une première partie déjà très encourageante, Julian Alaphilippe a définitivement apporté la preuve qu’il était de retour, se montrant au niveau de la victoire dans les grandes classiques. Un retour qui était loin d’être gagné et qui suscite l’admiration d’un grand champion du cyclisme français, Bernard Hinault.

Comme il le démontre depuis le mois d’août, après des premiers signes très encourageants lors du Tour d’Italie, où il est notamment allé chercher une victoire d’étape en costaud, Julian Alaphilippe est clairement revenu à un niveau proche du top mondial, frôlant la victoire à l’occasion de la Clasica San Sebastian, où il est arrivé pour la gagne avec Marc Hirschi après avoir fait une terrible sélection, et se montrant au niveau des meilleurs au Grand-Prix de Montréal (3ème à l’arrivée) derrière l’intouchable Pogacar. Aux Jeux Olympiques, Alaphilippe s’est également montré au niveau des meilleurs, même si les circonstances de course l’ont empêché d’aller chercher le podium.

« Julian est de retour au plus haut niveau et il le mérite »

Interrogé par cyclismactu.net, Bernard Hinault, l’ancien quintuple vainqueur du Tour de France, champion du monde en 1980, a salué le grand retour de Julian Alaphilippe : « Julian me fait énormément plaisir. Il est de retour au plus haut niveau, et il le mérite. C'est quelqu'un qui travaille énormément, et il en est récompensé. Il n'a pas les moyens physiques de Pogacar, mais quand il a la possibilité, il ne se pose pas de questions et il y va ».

« Julian, quand il a la possibilité, il ne se pose pas de questions, il y va »

Par ces mots, Hinault salue le tempérament offensif du champion français, qui n’hésite jamais à se porter à l’attaque, défendant à merveille l’adage du cyclisme qui veut que pour gagner, il faut savoir prendre le risque de perdre. D’ailleurs, pour Hinault, Alaphilippe incarne une nouvelle génération beaucoup plus offensive qui a réveillé le cyclisme mondial : « L'arrivée de nouveaux coureurs a redonné un nouveau souffle au cyclisme. Des coureurs comme Tadej Pogacar, Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe, même quand il n'est plus aussi performant qu'avant, ça fait toujours plaisir à voir ».