Alaphilippe : Un record historique en ligne de mire !

C’est le 29 septembre prochain qu’on connaitra l’identité du nouveau champion du monde de cyclisme. Vainqueur en 2023, Mathieu van der Poel remet donc son maillot arc-en-ciel en jeu. Qui succédera au Néerlandais ? Du côté des Français, Thomas Voeckler a notamment décidé de sélectionner un certain Julian Alaphilippe. En quête d’un troisième titre de champion du monde, le compagnon de Marion Rousse pourrait alors rentrer dans un cercle très fermé.

Sélectionneur de l’équipe de France de cyclisme, Thomas Voeckler a dévoilé les coureurs appelés à disputer les prochains Mondiaux. Et pour ce qui est de la course en ligne, qui se déroulera le 29 septembre, on retrouvera alors : Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Julien Bernard, David Gaudu, Romain Grégoire, Valentin Madouas, Rudy Molard et Pavel Sivakov. Bien évidemment, les yeux seront rivés par le compagnon de Marion Rousse. Ces derniers mois, Alaphilippe a retrouvé ses jambes et logiquement, il est un prétendant à ce titre de champion du monde. C’est ainsi un 3ème maillot arc-en-ciel qui pourrait attendre le Français.

Alaphilippe triple champion du monde ?

Julien Alaphilippe peut-il alors chercher ce 3ème titre de champion du monde ? Thomas Voeckler n’en doute pas. Dans des propos accordés à L’Equipe, il a expliqué à propos du futur coureur de la formation Tudor : « Quand on regarde en arrière, qu'on voit son niveau actuel et les moments plus compliqués qu'il a connus après sa chute à Liège en 2022, on devrait tous se réjouir. On trouve normal qu'il fasse 3e au Canada et de quelle manière ! Et il était dans le final aux Jeux. Si on est honnête, on se disait : « "punaise, pourvu qu'il revienne" car il était loin de ce qu'il était capable de faire. Il n'est certainement pas en fin de cycle. Julian a retrouvé son niveau avec des caractéristiques différentes de 2020 et 2021 ».

Rejoindre Merckx et Sagan

En cas de 3ème titre de champion du monde, Julian Alaphilippe écrirait alors un peu plus l’histoire. Déjà sacré en 2020 et 2021, le Français rejoindrait alors le cercle fermé regroupant ceux qui ont porté le maillot arc-en-ciel à 3 reprises. On y retrouve Alfredo Binda (1927, 1930, 1932), Rik Van Steengergen (1949, 1956, 1957), Eddy Merckx (1967, 1971, 1974), Oscar Freire (1999, 2001, 2004) et Peter Sagan (2015, 2016, 2017). A noter qu’aucun coureur n’a réussi à être quadruple champion du monde. Alaphilippe pourrait alors détenir le record avec les coureurs précédemment cités. Rendez-vous maintenant le 29 septembre prochain.