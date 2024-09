Cyclisme - Mondiaux : «Passer pour des guignols», Voeckler lâche un coup de pression

Arnaud De Kanel

Le grand jour approche pour l'équipe de France de cyclisme. Dimanche, Julian Alaphilippe tentera de décrocher un troisième titre mondial. Cependant, Thomas Voeckler a reconnu que les Bleus n'attaqueront pas dans le vent car l'objectif est clair : ramener le maillot arc-en-ciel.

Les Mondiaux de cyclisme battent leur plein. Dimanche dernier, Remco Evenepoel a conservé son titre sur le chrono et il a montré qu'il faudra compter dur lui pour la course en ligne. Très en vue depuis que Thomas Voeckler en est le sélectionneur, l'équipe de France, qui sera emmené par Julian Alaphilippe, dynamitera certainement la course. Malgré tout, l'ancien maillot jaune reconnait qu'il ne faudra pas attaquer dans tous les sens car l'objectif est de finir sur le podium, et avec le plus beau des métaux.

«On n'est pas complètement cons»

« On ne veut pas être offensifs pour être offensifs si c'est pour finalement passer pour des guignols. Ce ne sera pas forcément clinquant ou un feu d'artifice, on peut gagner d'autres manières. À nous seuls, on ne va pas bousculer toute la course, on n'est pas complètement cons. On peut aussi en avoir marre qu'on attende de nous qu'on prenne les choses en main », a déclaré Thomas Voeckler dans des propos relayés par L'Equipe. Ce dernier craint particulièrement Tadej Pogacar.

«On est là pour être champion du monde»

« Individuellement, il y a un coureur qui risque d'être le plus fort, ce n'est pas pour autant qu'il doit être l'ennemi public no 1, mais on est là pour être champion du monde. Le comportement des équipes qui n'ont pas un des trois grands favoris aura un impact très important sur le Mondial. Qu'est-ce qu'on a vu cette saison ? Que quand Pogacar partait, on ne le revoyait pas. À partir de là, quelle va être l'attitude de chacun ? », a ajouté Thomas Voeckler. Le message est passé.