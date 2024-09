Cyclisme - Mondiaux : Exploit français en attendant Julian Allaphilippe !

Arnaud De Kanel

Dimanche, Julian Alaphilippe tentera de décrocher un troisième titre de champion du monde à Zurich. Mais avant la course reine, les Mondiaux ont débuté avec d'autres épreuves. Chez les juniors, Paul Seixas a crée la sensation en devenant le premier français champion du monde du contre-la-montre ce lundi.

Au lendemain de la médaille d'argent d'Heïdi Gaugain en para-cyclisme, la délégation française a réalisé un nouvel exploit à Zurich en attendant la course en ligne de dimanche où Julian Alaphilippe aura une carte à jouer. Ce lundi, Paul Seixas est devenu champion du monde du contre-la-montre chez les Juniors. Le Lyonnais, qui fêtera ses 18 ans mardi, devient le premier coureur français à remporter ce chrono chez les juniors.

«Le meilleur chrono de ma vie»

« Je ne réalise pas, ça va mettre du temps à venir dans le cerveau. Pour l'instant, tout est emmêlé, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai fait. J'ai suivi toutes les consignes, on a fait tous les tests, on a changé quelques trucs, par exemple on a remonté le cockpit, je n'avais pas de visière mais des lunettes car je gagnais en aéro là-dessus... J'ai tout suivi, tout mis en place pour que ce soit le meilleur chrono de ma vie, mais je ne pensais pas que le meilleur chrono de ma vie me ferait devenir champion du monde », a déclaré Paul Seixas pour L'Equipe. Ce dernier entre donc dans les livres d'histoire du cyclisme français.

«Je veux juste profiter de mon maillot»

« Vous êtes le premier Français de l'histoire à remporter ce chrono chez les juniors. Cela compte ? C'est sûr que c'est super. Après, je ne suis pas là pour établir des records dans les livres d'histoire, je veux juste profiter de mon maillot, il est magnifique, et essayer de comprendre ce qui m'arrive. Même si ne pense pas tester le maillot car je me fais opérer le week-end prochain du poignet gauche pour retirer une plaque après une double fracture en début de saison. On verra comment ça se passe mais je ne pense pas continuer (la saison) », a ajouté Paul Seixas. De quoi donner des idées à Julian Alaphilippe...