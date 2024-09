Cyclisme - Mondiaux : Julian Alaphilippe réagit à un drame

Arnaud De Kanel

Ce dimanche, les coureurs se disputeront le maillot arc-en-ciel de champion du monde. Or, ces Mondiaux de Zurich ont été marqués par le tragique décès de la jeune Suissesse de 18 ans Muriel Furrer suite à une grave chute jeudi matin lors la course en ligne Juniors. Julian Alaphilippe a eu une pensée pour elle ainsi que pour ses proches.

Les Mondiaux de cyclisme de Zurich s'achèvent ce dimanche avec la course en ligne chez les hommes. Julian Alaphilippe tentera de réaliser un exploit en remportant un troisième titre de champion du monde mais la concurrence s'annonce féroce. De plus, cette course sera placée sous le signe de l'émotion suite à la mort de Muriel Furrer causée par une terrible chute lors de la course Juniors. Avec classe, Alaphilippe a apporté son soutien à la famille endeuillée.

«Ça fait mal à la gueule»

« Ça m'a mis un coup derrière la tête, honnêtement. Ça nous rappelle à quel point le cyclisme est un sport magnifique mais cruel et dangereux. On ne peut pas s'imaginer être à la place de ses parents, en plus chez eux, ça m'a beaucoup touché. Ça me tient à coeur de juste adresser mes condoléances et qu'on pense à elle et à sa famille. Le sport reprend ses droits, on court dimanche et on pensera à elle et à sa famille, mais ça fait mal à la gueule », a déclaré Julian Alaphilippe. Ce dernier ne cache pas ses ambitions.

«On est là pour essayer de gagner la course»

« Oui, je me sens plus en forme qu'aux JO. A Paris, je n'étais pas nul non plus, mais il m'en manquait pour jouer les premiers rôles. On a une belle équipe. On est là pour essayer de gagner la course, ça c'est sûr. On sait que ça sera dur, mais on va donner le maximum pour ne pas avoir de regrets », a ajouté Julian Alaphilippe.